Estos son los sectores que no tendrán agua por avería en Superacueducto
Échale un vistazo al listado.
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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) divulgó el listado de comunidades que podrían experimentar interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable debido a la avería reportada en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, emergencia que impacta el suministro hacia la región metropolitana y que afecta a cerca de 110,000 abonados.
Entre los municipios afectados figuran Caguas, Carolina, Loíza, Guaynabo, Bayamón, Aguas Buenas, Juncos, Gurabo y San Juan, junto a decenas de urbanizaciones, barrios y sectores aledaños que dependen del sistema para recibir el servicio.
Estos son los setores afectados:
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🔵 Atención | Informamos que sectores de los municipios de la #RegiónMetro podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de la avería en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.— Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 12, 2026
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Caguas
- La Guasábara
- La Ponderosa
- Quintas de San Luis
- Cañaboncito
- San Antonio
- Parque del Monte
- Valle Tolima
- Idamaris Gardens
- Tomás de Castro
- Villas de Castro
- Parque Las Mercedes
- Santa Elvira Caguax
- Villa Guadalupe
- Hacienda San José
- Los Prados
- Las Carolinas
- El Verde
- Bairoa La Barra
- La Mesa
- Río Cañas
- Áreas aledañas
🔵 Atención | Informamos que sectores de los municipios de la #RegiónEste podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de la avería en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.— Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 12, 2026
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Gurabo
- Veredas
- Sabana del Río
- Praderas de Navarro
- Gran Vista
- Villas del Este
- Módena
- Senderos de Gurabo
- Toscana
- El Encanto
- Jaguar
- Quebrada
- Rincón
- Mameyes
- Casco Urbano
- Carreteras PR-181 y PR-931
- Áreas aledañas
Juncos
- Valenciano Arriba y Valenciano Abajo
- Maricesi
- Lirios
- Juncos Pueblo
- Narciso Varona
- Colinas de Magnolia
- Canta Gallo
- Las Piñas
- Diamaris
- Áreas aledañas
Aguas Buenas
- Jagüeyes
- Pajilla
- Rattan
- Hato
- El Paso
- Lomas del Sol
- Estancias del Río
- Coco
- Camino Pajilla
- Áreas aledañas
Loíza
- Torrecilla / Piñones
- Áreas aledañas
Carolina
- Isla Verde
- Áreas aledañas
Guaynabo
- Pueblo Viejo
- Camarones
- Mamey
- Guaraguao
- Santa Rosa
- Alejandrino
- Muñoz Rivera
- Áreas aledañas
Bayamón
- Hato Tejas
- Valencia
- Reparto Valencia
- Santa Teresita
- Victoria Heights
- Santa Olaya
- Guaraguao Abajo
- Áreas aledañas
San Juan
- Caparra Terrace
- Hato Rey Norte
- Viejo San Juan
- Santurce
- Puerto Nuevo
- Altamira
- Borinquen Towers
- Sabana Llana Sur
- Cupey
- Áreas aledañas