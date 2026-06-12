La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) divulgó el listado de comunidades que podrían experimentar interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable debido a la avería reportada en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, emergencia que impacta el suministro hacia la región metropolitana y que afecta a cerca de 110,000 abonados.

Entre los municipios afectados figuran Caguas, Carolina, Loíza, Guaynabo, Bayamón, Aguas Buenas, Juncos, Gurabo y San Juan, junto a decenas de urbanizaciones, barrios y sectores aledaños que dependen del sistema para recibir el servicio.

Estos son los setores afectados:

🔵 Atención | Informamos que sectores de los municipios de la #RegiónMetro podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de la avería en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.



📍… pic.twitter.com/gFJ36wGn8w — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 12, 2026

Caguas

La Guasábara

La Ponderosa

Quintas de San Luis

Cañaboncito

San Antonio

Parque del Monte

Valle Tolima

Idamaris Gardens

Tomás de Castro

Villas de Castro

Parque Las Mercedes

Santa Elvira Caguax

Villa Guadalupe

Hacienda San José

Los Prados

Las Carolinas

El Verde

Bairoa La Barra

La Mesa

Río Cañas

Áreas aledañas

🔵 Atención | Informamos que sectores de los municipios de la #RegiónEste podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de la avería en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.



📍… pic.twitter.com/NblKF07kj9 — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 12, 2026

Gurabo

Veredas

Sabana del Río

Praderas de Navarro

Gran Vista

Villas del Este

Módena

Senderos de Gurabo

Toscana

El Encanto

Jaguar

Quebrada

Rincón

Mameyes

Casco Urbano

Carreteras PR-181 y PR-931

Áreas aledañas

Juncos

Valenciano Arriba y Valenciano Abajo

Maricesi

Lirios

Juncos Pueblo

Narciso Varona

Colinas de Magnolia

Canta Gallo

Las Piñas

Diamaris

Áreas aledañas

Aguas Buenas

Jagüeyes

Pajilla

Rattan

Hato

El Paso

Lomas del Sol

Estancias del Río

Coco

Camino Pajilla

Áreas aledañas

Loíza

Torrecilla / Piñones

Áreas aledañas

Carolina

Isla Verde

Áreas aledañas

Guaynabo

Pueblo Viejo

Camarones

Mamey

Guaraguao

Santa Rosa

Alejandrino

Muñoz Rivera

Áreas aledañas

Bayamón

Hato Tejas

Valencia

Reparto Valencia

Santa Teresita

Victoria Heights

Santa Olaya

Guaraguao Abajo

Áreas aledañas

San Juan