La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) divulgó el listado de comunidades que podrían experimentar interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable debido a la avería reportada en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, emergencia que impacta el suministro hacia la región metropolitana y que afecta a cerca de 110,000 abonados.

Entre los municipios afectados figuran Caguas, Carolina, Loíza, Guaynabo, Bayamón, Aguas Buenas, Juncos, Gurabo y San Juan, junto a decenas de urbanizaciones, barrios y sectores aledaños que dependen del sistema para recibir el servicio.

Estos son los setores afectados:

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Caguas

  • La Guasábara
  • La Ponderosa
  • Quintas de San Luis
  • Cañaboncito
  • San Antonio
  • Parque del Monte
  • Valle Tolima
  • Idamaris Gardens
  • Tomás de Castro
  • Villas de Castro
  • Parque Las Mercedes
  • Santa Elvira Caguax
  • Villa Guadalupe
  • Hacienda San José
  • Los Prados
  • Las Carolinas
  • El Verde
  • Bairoa La Barra
  • La Mesa
  • Río Cañas
  • Áreas aledañas

Gurabo

  • Veredas
  • Sabana del Río
  • Praderas de Navarro
  • Gran Vista
  • Villas del Este
  • Módena
  • Senderos de Gurabo
  • Toscana
  • El Encanto
  • Jaguar
  • Quebrada
  • Rincón
  • Mameyes
  • Casco Urbano
  • Carreteras PR-181 y PR-931
  • Áreas aledañas

Juncos

  • Valenciano Arriba y Valenciano Abajo
  • Maricesi
  • Lirios
  • Juncos Pueblo
  • Narciso Varona
  • Colinas de Magnolia
  • Canta Gallo
  • Las Piñas
  • Diamaris
  • Áreas aledañas

Aguas Buenas

  • Jagüeyes
  • Pajilla
  • Rattan
  • Hato
  • El Paso
  • Lomas del Sol
  • Estancias del Río
  • Coco
  • Camino Pajilla
  • Áreas aledañas

Loíza

  • Torrecilla / Piñones
  • Áreas aledañas

Carolina

  • Isla Verde
  • Áreas aledañas

Guaynabo

  • Pueblo Viejo
  • Camarones
  • Mamey
  • Guaraguao
  • Santa Rosa
  • Alejandrino
  • Muñoz Rivera
  • Áreas aledañas

Bayamón

  • Hato Tejas
  • Valencia
  • Reparto Valencia
  • Santa Teresita
  • Victoria Heights
  • Santa Olaya
  • Guaraguao Abajo
  • Áreas aledañas

San Juan

  • Caparra Terrace
  • Hato Rey Norte
  • Viejo San Juan
  • Santurce
  • Puerto Nuevo
  • Altamira
  • Borinquen Towers
  • Sabana Llana Sur
  • Cupey
  • Áreas aledañas