Una avería relacionada al Superacueducto podría ser parte de los problemas de suministro de agua que aquejan a los residentes de la ciudad capital, informó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

En comunicado de prensa, el mandatario municipal explicó que durante una inspección realizada por el Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, se detectó una avería significativa en una tubería de 72 pulgadas, que afecta la cantidad de agua que llega al tanque de Toa Baja. “Los trabajos realizados hoy demuestran la importancia de que exista transparencia, visibilidad y acceso directo a la información operacional del sistema. La evaluación realizada nos permite comprender mejor situaciones que podrían estar afectando la distribución de agua en la Región Metropolitana y nos ayuda a identificar posibles alternativas para atenderlas”, expresó Romero Lugo.

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El alcalde explicó que la información evaluada indica que la avería podría estar limitando la cantidad de agua que entra al tanque de Toa Baja y, por consiguiente, afectar las decisiones operativas relacionadas con el flujo de agua hacia San Juan.

“Lo que estamos viendo es que, si esta avería es atendida y reparada con prontitud, podría entrar una mayor cantidad de agua al tanque de Toa Baja, lo que permitiría evaluar ajustes operacionales que por meses hemos estado solicitando para aumentar el flujo de agua hacia San Juan y ayudar a mitigar la situación que enfrentan miles de residentes”, añadió.

“Si logramos que llegue más agua a esa instalación, existiría la oportunidad de realizar ajustes operacionales que permitan aumentar el suministro hacia San Juan sin afectar otras áreas que también dependen de este sistema. Esa es precisamente la importancia de continuar evaluando la información disponible y tomando decisiones basadas en evidencia técnica”, sostuvo.

El alcalde reiteró su llamado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que continúe atendiendo con urgencia la situación identificada y complete los trabajos necesarios para corregir la avería.