Los miles de abonados que se suplen de la Represa Carraízo, que incluye residentes de San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas, pudieran experimentar mañana, jueves, bajas presiones o interrupciones temporeras en lo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realiza unos trabajos de emergencia.

El horario en que comenzará a afectarse el servicio será a partir de las 8:00 p.m., que según alegó la AAA en un comunicado de prensa es cuando inicia el periodo de “menor demanda en el sistema”.

Los trabajos de emergencia que se realizarán en la Represa Carraízo consisten en la limpieza del cedazo ubicado en la tubería de succión de las bombas de captación, según informó el vicepresidente de Operaciones, Luis Ortiz Salgado en la comunicación emitida.

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Explicó que estos trabajos son necesarios, ya que se acumuló material vegetativo y sedimentos que afectan la eficiencia de captación de agua hacia la Planta de Filtros Sergio Cuevas.

Como parte de las obras, la AAA alertó que se detendrán temporalmente la operación de las bombas de extracción de agua de la represa a partir de las 8:00 p.m.

“Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis horas, de no surgir contratiempos”, se precisó.

Ortiz Salgado justificó la operación de emergencia. Dijo que “estos trabajos son indispensables para mantener la capacidad operacional del sistema y asegurar una captación eficiente del agua que posteriormente es procesada para consumo. Aunque podrían ocasionar inconvenientes temporeros, son acciones necesarias para continuar fortaleciendo la producción y distribución de agua potable para nuestros abonados”.

Mientras se realizan las labores, los abonados de los sectores Saint Just, Santurce, San Antón, San Mateo, Miramar, Carraízo, Cupey, Fairview, Sabana Llana Sur, Piñones, Villa Mar, Condado, Ocean Park, Isla Verde y comunidades aledañas podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras en el servicio de agua potable.

El funcionario informó que, una vez concluidos los trabajos, el sistema iniciará su proceso de recuperación operacional. La normalización del servicio se llevará a cabo de forma paulatina.

“Exhortamos a nuestros abonados a hacer un uso prudente del agua durante el periodo de recuperación del sistema. La colaboración de todos permitirá una recuperación más rápida y eficiente del servicio”, dijo Ortiz Salgado.

Ante los problemas que estos trabajos puedan causar a los abonados, se adelantó que la AAA mantendrá disponible el servicio de acarreo de agua mediante una coordinación interagencial junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Compañía de Turismo, el Departamento de Agricultura, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y los municipios impactados.

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En cuanto a los trabajos en la Represa Carraízo, se detalló que serán ejecutados por buzos especializados de la AAA. Se alegó que ayudarán a optimizar la producción de agua potable y fortalecer la confiabilidad del sistema que sirve a la zona metropolitana.

“Aunque estas labores responden a una necesidad operacional inmediata, los trabajos fueron programados durante horas de la noche para minimizar el impacto a los abonados. El periodo seleccionado coincide con las horas de menor demanda en el sistema, permitiendo realizar la intervención de forma más eficiente y reduciendo la posibilidad de interrupciones prolongadas en el servicio”, dice el comunicado.

La AAA detalló que estos trabajos de limpieza y mantenimiento son rutinarios y ayudan al funcionamiento adecuado de la planta de filtros.

Estos trabajos se realizan a pocos días de que la AAA y San Juan lograron un acuerdo en la demanda que radicó el municipio por la falta de agua en la ciudad capital.