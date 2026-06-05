En medio de gritos de ciudadanos que clamaban su “renuncia”, salió a media mañana de este viernes el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, de la sala del juez superior Anthony Ramos Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se atendió la demanda que le presentó el municipio de San Juan por los problemas de agua potable que enfrenta la capital.

Allí, las partes acordaron acogerse a un proceso de negociación.

Según informó el juez, “estas conversaciones se iniciaron desde la tarde de ayer, (jueves) en búsqueda de resolver el problema, esta situación y esta controversia que se ha presentado ante el tribunal. Hay buenas posibilidades de que finalmente se llegue a un acuerdo, pero todavía falta finiquitar unos asuntos, por lo que el tribunal va a reseñalar esta vista para el lunes a las 2:00 p.m.”

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El alcalde Miguel Romero no compareció al tribunal Sí lo hizo el ejecutivo de la AAA, a quien los ciudadanos que asistieron al tribunal le reprocharon por los servicios que ofrece la corporación a los sanjuaneros.

Antes de salir a toda prisa, González Delgado dijo que “estamos en la parte de lo que es el acuerdo y se está discutiendo el mismo”, se observó en un video publicado por Telenoticias (Telemundo).

Los abogados que representaron al municipio en el tribunal fueron Simone Cataldi Malpica, Patricia Peña Rodríguez y Eliezer Aldarondo Ortiz. Mientras, la AAA estuvo representada por Arlene González Díaz y Julio Nigaglioni.

San Juan demandó el viernes de la semana pasada a la AAA por la “crisis” de agua potable que enfrentan desde julio de 2025.

En su reclamo judicial, se exigen medidas inmediatas que garanticen un servicio confiable y continuo de agua potable para los sanjuaneros.

Ayer, el alcalde presentó una página cibernética para que los sanjuaneros reporten las interrupciones de servicio. Puede ser accedida a través de reportalosj.com.

Informó que estos reportes permitirán al municipio ampliar el monitoreo de sectores afectados, identificar áreas con problemas recurrentes y fortalecer la coordinación de esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de los residentes, como pudiese ser entregar agua en la zona a través de cisternas.