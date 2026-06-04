Justo a un día de la vista judicial en que se analizará la demanda que se radicó contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por los problemas de agua potable que enfrentan, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, llamó este jueves a los residentes de la ciudad capital a reportar las interrupciones de servicio.

La denuncia de la falta de agua se podrá hacer a través de una página cibernética que abrió el municipio, llamada “Repórtalo”. La misma se puede acceder en reportalosj.com. Para poder entrar, debe colocar su número de celular, en la que se le enviarán mensajes de texto con información referentes al servicio de agua potable.

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En la página, también se puede observar un mapa en el que aparecerán todas las áreas reportadas.

El alcalde informó, en comunicado de prensa, que esta herramienta permitirá al municipio ampliar el monitoreo de sectores afectados, identificar áreas con problemas recurrentes y fortalecer la coordinación de esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de los residentes, como pudiese ser entregar agua en la zona a través de cisternas.

“Durante los pasados meses hemos trabajado intensamente para atender las comunidades afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, sabemos que existen sectores donde las interrupciones pueden no llegar a conocimiento del Municipio de inmediato, particularmente en comunidades donde algunas residencias cuentan con cisternas y logran sobrellevar la situación por periodos más prolongados. Esta herramienta nos permitirá tener una visión más amplia del problema y continuar apoyando a nuestros ciudadanos de manera más efectiva”, expresó Romero.

La página cibernética permitirá que los residentes informen de manera rápida y sencilla los sectores donde confrontan interrupciones en el servicio de agua potable. La información recibida ayudará al municipio a identificar patrones, monitorear comunidades afectadas y fortalecer la coordinación de esfuerzos relacionados con esta situación, según se indicó.

Esta herramienta digital se da a conocer a un día de que los abogados del municipio enfrentarán a la AAA ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para iniciar la discusión de la demanda presentada hace una semana. En la vista evidenciaria, el juez analizará los remedios extraordinarios solicitados por el municipio ante los problemas de servicio de agua potable que enfrenta la ciudad capital.

Por otro lado, el municipio informó que aquellas personas que requieran asistencia relacionada con el suplido de agua o la coordinación de servicios municipales, deben continuar comunicarse con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres al 787-480-2025.