Mientras miles de abonados en la zona metropolitana continúan afectados por fallas en el sistema de distribución, la crisis de agua también golpea a Loíza, donde las interrupciones constantes han provocado reclamos de acción urgente contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Además de los problemas registrados durante el pasado fin de semana en San Juan, Guaynabo y Bayamón debido a averías en el Superacueducto y en la subestación La Plata, residentes de Loíza también han denunciado constantes interrupciones en el servicio de agua durante las últimas semanas.

La situación en Loíza ha alcanzado tal nivel que la alcaldesa, Julia Nazario, reveló que evalúa unirse a la demanda presentada por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, contra la AAA, con el fin de exigir acciones inmediatas que garanticen un servicio de agua potable estable, confiable y continuo.

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“Estoy en espera de la llamada de abogados que recomendarán cómo me puedo unir (a la demanda contra la AAA). Estamos viviendo una situación tan terrible; falta de agua, falta de servicios, desde arriba, los que mandan peleando. Así que todo eso va bajando, y lo vamos a seguir viendo en las comunidades", dijo la funcionaria ante las cámaras de Telemundo.

Ante esta problemática, la vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez, informó que convocará una reunión entre Nazario, y el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, con el fin de incluir al municipio en cualquier iniciativa dirigida a mejorar el suministro de agua potable. La legisladora indicó además que el encuentro buscará atender con urgencia las interrupciones que también afectan al sector de Isla Verde, en Carolina, una de las principales zonas turísticas de Puerto Rico.

“Estaremos convocando en las próximas horas una reunión con la Alcaldesa de Loíza, así como con el Presidente de la AAA y su equipo de trabajo, para delinear las áreas que podamos lograr alcanzar un acuerdo de trabajo que normalice las operaciones a la mayor brevedad posible en Loíza y en la zona de Isla Verde. Este encuentro se dará en el marco de urgencia que requiere la situación”, expresó la también senadora por el Distrito de Carolina a través de declaraciones escritas.

Jiménez sostuvo que la falta de agua en ambas zonas requiere una respuesta inmediata y coordinada entre el gobierno municipal y la AAA, al tiempo que reiteró la necesidad de identificar soluciones a corto y largo plazo para evitar que las interrupciones continúen afectando a residentes, comercios y visitantes. La hora y fecha de la reunión de informará más adelante.

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El pasado sábado, cerca de 40,000 abonados de la AAA en la región metropolitana y municipios del norte de la isla experimentaron interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable debido a fallas operacionales en la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y a una reducción en la producción del Superacueducto. La AAA informó ese mismo día que la avería en La Plata fue corregida y que comenzó el proceso de recuperación del sistema para restablecer el servicio a los clientes afectados.

Ante la emergencia, la gobernadora Jenniffer González anunció el domingo la activación de recursos de la Guardia Nacional y de varias agencias gubernamentales para apoyar la distribución de agua potable. Como parte del operativo, el gobierno incorporó al menos 10 camiones cisterna adicionales para abastecer comunidades afectadas en Guaynabo, Bayamón e Isla Verde, mientras continuaban los trabajos para normalizar las operaciones del sistema.