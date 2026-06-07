La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la incorporación de al menos 10 camiones adicionales para distribuir agua potable a las comunidades afectadas por la interrupción del servicio que dejó a más de 40,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sin acceso al recurso durante las pasadas horas.

La medida forma parte de una respuesta coordinada entre agencias estatales, la AAA, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el sector privado, luego de una reunión celebrada el sábado para identificar recursos adicionales que ayuden a atender la emergencia y acelerar la recuperación del sistema.

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“Desde el primer momento hemos estado enfocados en garantizar que nuestra gente tenga acceso al agua potable mientras continúan los trabajos de recuperación del sistema. Estamos movilizando todos los recursos disponibles del gobierno y del sector privado para atender esta emergencia con sentido de urgencia”, expresó la gobernadora.

Como parte del operativo, la Guardia Nacional de Puerto Rico activó cuatro camiones cisterna con capacidad de 2,000 galones cada uno, los cuales estarán atendiendo comunidades específicas de Guaynabo y Bayamón. La movilización ocurre luego de que la gobernadora firmara la Orden Ejecutiva 2026-028 para activar a la Guardia Nacional y brindar apoyo logístico, de transportación y distribución de agua potable.

Asimismo, la Compañía de Turismo incorporó camiones adicionales con capacidad de 12,800 galones que serán utilizados principalmente para abastecer cisternas en condominios y sectores del área de Isla Verde. Según el gobierno, estas unidades serán suplidas en un punto de llenado separado en Bayamón para evitar afectar las operaciones regulares de distribución.

Por otro lado, el Departamento de Agricultura coordinó con la industria lechera la identificación de tres camiones utilizados para el transporte de leche, los cuales serán inspeccionados y certificados por el Departamento de Salud para transportar agua potable. Una vez completado ese proceso, las unidades también se integrarán a los esfuerzos de distribución.

“El mensaje para nuestra gente es claro, estamos actuando. Todas las agencias del gobierno están trabajando de manera coordinada para llevar agua a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación del servicio. Continuaremos monitoreando la situación y tomando las medidas adicionales que sean necesarias”, añadió la primera ejecutiva.

La interrupción del servicio fue provocada por problemas técnicos registrados el sábado en las instalaciones de La Plata y el Superacueducto, dos componentes clave del sistema de distribución de agua en la región norte. La avería en La Plata ya fue reparada.