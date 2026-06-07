El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, aseguró esta noche que más de la mitad de los abonados que tuvieron interrupciones de servicio de agua en la zona metropolitana y el norte de la Isla ya tienen el servicio.

“La buena noticia es que a esta hora tenemos cerca de 20,000 clientes que se encuentran (con) el servicio de agua así que hemos recuperado gran parte, más de la mitad de los clientes que se vieron afectados en ese momento”, comentó en un vídeo en vivo que se transmitió en la red social Facebook.

PUBLICIDAD

Esta mañana, unos 40,000 abonados no contaban con el servicio. Según González Delgado, ocurrieron dos eventos que detuvieron el suplido de agua.

El primero ocurrió en la Planta de Filtración Enrique Ortega “La Plata”, donde dos bombas de cinco salieron de operación debido a problemas eléctricos en uno de los paneles de control. Como resultado, sectores de Bayamón, Guaynabo, Naranjito, Comerío y áreas rurales de San Juan podrían experimentar interrupciones en el servicio o bajas presiones.

La planta, dijo González Delgado, normalmente opera con cuatro bombas.

“Este evento particular que ocurrió es bien similar al que tuvimos en febrero en el área de Carraízo con la gran diferencia que en La Plata sí teníamos redundancia. Una de las bombas de redundancia falla, pero fue rápidamente corregida por nuestro personal técnico”, explicó.

Mientras, se registró una disminución en la producción de agua del Superacueducto que afectó el suplido de agua a varias áreas de San Juan.

Ambas fallas se deben a estructura “anticuada” de la agencia, por lo que González Delgado sostuvo que la infraestructura amerita inversión monetaria para arreglos y rehabilitaciones necesarias.

“No nos vamos a quitar con el trabajo que estamos haciendo”, dijo.