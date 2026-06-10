El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, propuso implementar un plan de racionamiento de agua para atender la crisis que afecta a miles de abonados en distintas zonas del área metropolitana.

La iniciativa busca que las comunidades puedan tener acceso al servicio por más tiempo mientras se atienden las interrupciones en el suministro, en medio de los problemas operacionales que enfrenta la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Edward O’Neill Rosa, alcalde de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

O’Neill Rosa también planteó que otros municipios afectados, como San Juan y Bayamón, se integren a posibles medidas de racionamiento.

“No importa lo que hagamos, si no hacemos racionamiento, estamos fritos. Si hacemos un racionamiento al menos la gente se prepara un poco más para quedarse uno o dos días sin agua, no dos, tres o cuatro semanas como están haciendo ahora mismo”, expresó en el programa radial Pega’os en la Mañana.

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“Nosotros hemos invertido $1.1 millones en generadores para poder poner generadores a todos los sistemas de bombeo de Acueductos. Ese fue el primer reto cuando llegamos porque no había luz y han funcionado, pero lamentablemente el agua como único la puedo llevar es con un camión”, agregó.

Según el alcalde, las comunidades más afectadas incluyen Santa Rosa I, Santa Rosa II, Santa Rosa III y Guaraguao, donde residentes han reportado hasta casi dos semanas sin servicio de agua potable.

15 Fotos Vecinos del barrio Guaraguao de Guaynabo pasan las de Caín para sobrevivir sin el servicio.

O’Neill Rosa indicó que la situación ha dejado a más de 30,000 abonados sin agua y atribuyó la crisis a la falta de mantenimiento en la infraestructura de la AAA.

El alcalde también dijo desconocer si existe algún tipo de manejo irregular del sistema.