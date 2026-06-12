La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) todavía no tiene una proyección de cuánto tiempo demorarán en reparar las dos roturas reportadas en la zona de Bayamón en una línea de transmisión de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto, que ha dejado a sobre 110,000 abonados de sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos sin servicio de agua potable.

Según reconoció el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, “a esta hora no puedo establecer este término (en el que los abonados pudiesen comenzar a recibir agua)... Responsablemente, no puedo dar ese término”.

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El problema es que la AAA identificó una segunda rotura en la zona de Bayamón, cercana a la que fue reportada ayer en la tarde.

El ingeniero aceptó que no han podido analizar lo ocurrido en esta segunda rotura, ya que no han terminado la excavación.

“No tenemos idea de la reparación que tenemos que hacer”, aceptó.

González Delgado aseguró que esta “no es la primera vez que tenemos una emergencia en el Supertubo. El año pasado tuvimos una situación similar en Manatí”.

No obstante, en esta ocasión, en la zona cercana al cauce del río Bayamón, se han identificado dos roturas. Una ocurrió en una junta. Allí, empleados de la AAA trabajan en la reparación. La otra zona afectada se encuentra bajo excavación.

Debido a que la excavación de esta segunda zona demoraría unas tres a cuatro horas adicionales, todavía no han podido identificar el daño ni analizar cuánto tiempo demoraría reparar en su totalidad la avería para reiniciar el servicio.

Una conferencia de prensa se realizará a las 4:30 p.m. para informar más detalles del progreso de la reparación de las averías e informar si ya hay una proyección del tiempo en que se resolvería la emergencia.

González Delgado informó que camiones cisternas han sido ubicados en los municipios afectados para atender la necesidad de agua potable de la ciudadanía.