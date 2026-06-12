Más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se quedarán sin agua a partir de esta noche, por la reparación de una avería en una tubería de 72 pulgadas asociada al Superacueductos, que fue detectada durante una inspección del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, creado tras un acuerdo judicial producto de una demanda radicada por el municipio de San Juan contra la AAA.

El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó este jueves que identificaron una avería en una tubería de 72 pulgadas del Superacueductos, la cual será intervenida en las próximas horas mediante trabajos de excavación.

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“Tenemos una avería en un tubo de 72 pulgadas del Superacueducto que queremos trabajar para poder garantizar los niveles y el servicio en la red”, manifestó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado en un video en las redes sociales de la AAA, desde el lugar, según reseñó El Nuevo Día.

“Nuestra expectativa es estar durante las próximas horas haciendo una excavación para identificar el tipo de avería que tenemos y poder establecer términos de tiempo de acuerdo a lo que encontremos”, añadió.

los municipios de Bayamón, Guaynabo, la zona norte de San Juan, y Pinoñes, en Loíza, podrían ver el suministro de agua afectado.

González Delgado exhortó a los abonados a aprovisionarse ante la inminente interrupción del servicio. “El momento de guardar agua es ahora”, afirmó. “Este tipo de avería siempre requiere el cierre de la tubería para poder trabajar en seco. Así que la infraestructura está abierta y en este momento le pedimos a la gente que acumulen el agua”, añadió.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo explicó que durante una inspección realizada en la zona durante el día de hoy, se detectó una válvula que alimenta el tanque de la AAA en Toa Baja, que estaba abierta a una capacidad menor de la requerida para suministrar agua suficiente al tanque.

Primera Hora intentó corroborar con el municipio de San Juan si el hallazgo de ese ajuste operacional es indicativo de que la avería es nueva y que la corporación pública ya tenía conocimiento de la existencia de esa avería y no se había reparado, a pesar de tratarse de un salidero significativo, pero no fue posible obtener una respuesta. En declaraciones escritas, el alcalde de San Juan indicó que la información evaluada indica que la avería podría estar limitando la cantidad de agua que entra al tanque de Toa Baja y, por consiguiente, afectar las decisiones operativas relacionadas con el flujo de agua hacia San Juan.

“Lo que estamos viendo es que, si esta avería es atendida y reparada con prontitud, podría entrar una mayor cantidad de agua al tanque de Toa Baja. Lo que permitiría evaluar ajustes operacionales que por meses hemos estado solicitando para aumentar el flujo de agua hacia San Juan y ayudar a mitigar la situación que enfrentan miles de residentes”.