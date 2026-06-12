El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió anoche una orden para congelar los precios de artículos esenciales ante la crisis de escasez e intermitencia en el servicio de agua potable que afecta a miles de familias en la Isla.

La Orden 2026-003, que busca evitar aumentos abusivos en productos como agua embotellada, hielo y cisternas, tendrá vigencia indefinida en todo el país.

“En momentos de emergencia, no permitiremos que se abuse de la necesidad del pueblo. Estamos actuando con agilidad y firmeza para asegurar que los precios de productos esenciales como el agua embotellada, hielo, cisternas y servicios relacionados se mantengan estables, evitando aumentos injustificados que perjudiquen a los consumidores”, expresó el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo.

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Qué productos quedan congelados

La orden prohíbe aumentos de precios en todos los niveles de distribución y venta al detal de:

Agua potable y hielo

Agua embotellada

Cisternas de agua

Equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua

Envases, tanques y recipientes para almacenamiento, acarreo y distribución de agua

Servicios de acarreo y distribución de agua

DACO estableció que los precios deberán mantenerse según los valores vigentes al momento de la firma de la orden. Además, cualquier aumento en costos por parte de suplidores no podrá trasladarse al consumidor sin autorización previa del departamento.

“Exhortamos a los consumidores a reportar cualquier situación que entiendan constituye una violación a esta orden. La protección del consumidor es nuestra prioridad y estaremos vigilantes para garantizar el cumplimiento de la ley”, sostuvo Torres Montalvo.