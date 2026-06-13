La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó en el mediodía de este sábado que se detectó una tercera rotura en la línea de transmisión de 72 pulgadas del Superacueducto en Bayamón, que mantiene desde el jueves a sobre 110,000 abonados sin agua potable.

El presidente de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, indicó en un comunicado de prensa que todavía evalúan la condición de esta tercera retura del tubo.

16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

“No podremos determinar si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado más allá del próximo lunes”, expuso.

La notificación se da al actualizar la condición de las reparaciones que se realizan desde ayer, viernes, en las primeras dos roturas identificadas. La situación ha dejado a sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos sin servicio de agua potable.

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16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

El funcionario precisó que este “tercer punto de interés” fue detectado durante la madrugada de hoy, mientras personal técnico realizaba las labores de soldadura.

Actualmente, brigadas especializadas trabajan en la evaluación de este nuevo hallazgo para determinar la magnitud de los daños y definir el alcance de las reparaciones necesarias.

“Durante el proceso de reparación de la avería original, nuestros equipos identificaron un tercer punto de interés en la misma línea de transmisión. En estos momentos se realizan evaluaciones técnicas para determinar la condición de la tubería y el trabajo adicional que pudiera requerirse. Hasta tanto no completemos esa evaluación, no podremos determinar si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado más allá del próximo lunes”, detalló González Delgado.

El presidente ejecutivo indicó que, gracias a que fue necesario vaciar la línea para llevar a cabo la intervención, los trabajos de excavación, inspección y reparación realizados durante las pasadas horas han permitido identificar otros puntos afectados en la infraestructura.

Mientras continúan los trabajos en la avería, el personal operacional de la AAA mantiene ajustes en la red de distribución para maximizar la disponibilidad del recurso y suplir agua potable a la mayor cantidad posible de abonados mediante rutas alternas de servicio.

“Sabemos el impacto que esta situación tiene sobre miles de familias y comunidades. Por eso estamos trabajando con el sentido de urgencia que nuestra gente merece. Cada decisión y cada esfuerzo que realizamos tiene como prioridad restablecer el servicio de agua lo antes posible y reducir al máximo las interrupciones que enfrentan nuestros abonados. Nuestro objetivo es realizar una reparación completa y responsable que garantice la estabilidad y confiabilidad del sistema”, expresó González Delgado.

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El funcionario destacó, además, la labor del personal técnico, operacional y de apoyo que ha permanecido trabajando de manera ininterrumpida desde que se identificó la avería.

“Quiero agradecer profundamente a nuestros empleados, quienes han demostrado un compromiso extraordinario con el servicio público. Llevan desde el jueves trabajando largas horas, ininterrumpidamente, en condiciones complejas y con el fin de devolverle el agua a nuestra gente cuanto antes. Su profesionalismo y dedicación son fundamentales para superar esta situación”, sostuvo.

Se indicó que la AAA continúa coordinando esfuerzos con los municipios, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado de Manejo de Emergencias, la Guardia Nacional y demás agencias gubernamentales para implementar medidas de mitigación y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

La corporación pública reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones oficiales conforme avancen los trabajos y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la AAA.