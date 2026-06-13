Ante la avería reportada en el Superacueductos, que ha dejado a sobre 110,000 abonados sin agua potable, el Departamento de Salud emitió este sábado un listado de recomendaciones sobre el manejo y almacenamiento de agua.

Además, informó en comunicado de prensa que sus inspectores están en la calle para inspeccionar los camiones cisternas que distribuyen agua a la ciudadanía en los pueblos afectados: Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos, informó el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero.

La emergencia se reportó el jueves, cuando se descubrieron dos roturas de la línea de 72 pulgadas del Superacueducto en Bayamón.

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16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

Según Salud, los ciudadanos deben ejercer precaución con el manejo del agua almacenada para prevenir enfermedades.

Estas son las principales recomendaciones:

Utilizar recipientes de plástico, cristal o fibra de vidrio que estén limpios y desinfectados.

Verificar que los envases no contengan residuos ni olores fuertes o penetrantes.

No utilizar recipientes que hayan almacenado productos tóxicos, detergentes, solventes, grasas o sustancias químicas que puedan representar un riesgo para la salud.

Mantener los recipientes tapados en todo momento para evitar la contaminación por polvo, hojas, insectos, mosquitos o excremento de animales.

Almacenar los recipientes en lugares frescos y protegidos de la luz solar directa para evitar la pérdida de cloro y el crecimiento de algas.

Mientras, el secretario de Salud indicó que, una vez se restablezca el servicio de agua potable, se recomienda hervir toda el agua destinada al consumo humano durante al menos tres minutos. Esto incluyendo el agua utilizada para beber, preparar alimentos, cepillarse los dientes y lavar utensilios de cocina.

“Cuando el servicio se restablezca, el agua puede arrastrar sedimentos acumulados en las tuberías, tanques y puntos bajos del sistema de distribución, provocando turbidez. Como medida preventiva, recomendamos hervir el agua antes de consumirla para reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales y proteger la salud de nuestra comunidad”, indicó Ramos Otero.

Se informó que, como alternativa al proceso de hervir el agua, se puede utilizarse cloro doméstico sin fragancia en una proporción de ocho gotas por cada galón de agua. Luego de añadir el cloro, se debe mezclar el contenido y dejarlo reposar entre 30 minutos y una hora antes de utilizarlo.

Por otro lado, el secretario informó que la División de Salud Ambiental ha inspeccionado 29 camiones cisterna desde el pasado domingo para garantizar el transporte seguro de agua potable y el cumplimiento de los requisitos de salud pública.

Asimismo, la División de Epidemiología e Investigación mantiene una vigilancia activa para detectar oportunamente cualquier aumento en enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada o a condiciones sanitarias derivadas de las interrupciones en el servicio.

Ramos Otero explicó que, además de orientar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas, “hemos activado nuestros equipos de Salud Ambiental y Epidemiología para monitorear la calidad del agua y proteger la salud de las comunidades afectadas. Los esfuerzos de vigilancia y prevención son esenciales durante este tipo de eventos”.

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Ramos Otero destacó que la agencia mantendrá un monitoreo continuo de la calidad del agua distribuida a la ciudadanía.

“Ante esta emergencia, el Departamento de Salud continúa realizando las funciones que les corresponden para proteger la salud pública. Nuestro personal mantiene un monitoreo constante de la calidad del agua mediante inspecciones, muestreos, tanto del agua producida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como de los camiones cisterna que abastecen los oasis. De igual forma, apoyamos los esfuerzos de respuesta y ejecutamos nuestras funciones regulatorias y de vigilancia”, manifestó.