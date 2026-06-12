El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis Reinaldo González Delgado, adelantó está tarde que la corporación pública se mantendrá trabajando durante todo el fin de semana en la reparación de las averías detectadas en el sistema del Superacueducto, y que esperan estar en posición de reabrir el sistema una vez concluyan los trabajos el lunes, de no ocurrir otros inconvenientes.

“Durante esta mañana estuvimos reportando que la primera avería ya estaba identificada, que era una junta en la parte superior del tramo del tubo, según el tubo discurre del lado oeste al lado oeste del río Bayamón y reportamos que tenemos un segundo punto de interés. El segundo punto de interés ya fue debidamente excavado. Encontramos que la junta también en ese mismo tubo, en ese mismo tramo, esta lastimada, así que los trabajos se han concentrado en limpiar lo que son las juntas arriba y abajo del tubo para entonces comenzar con la reparación de este tramo de tubería”, dijo durante una conferencia de prensa desde el lugar donde se realizan los trabajos.

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Añadió que espera que la recuperación del sistema, una vez reparada la avería, sea más rápida que en octubre, cuando se realizó otra reparación en Manatí, porque contrario a lo ocurrido en aquella ocasión, la planta que alimenta al Superacueducto se mantiene funcionando. “La otra vez (en octubre), el sistema estaba completamente vació. A lo que pudimos llenar completamente el tubo para evitar cualquier tipo de rotura, pues entonces, nos tardamos en recuperar el sistema. Ahora el sistema está lleno porque pudimos aislar ese tramo, así que va a ser más fácil la recuperación”.

16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

El funcionario añadió que una vez completado el reemplazo de las juntas y de soldadura en las áreas afectadas, se instalará una pieza de concreto para darle rigidez al terreno y así evitar que el peso del tubo socave el suelo, lo que según dijo, provocó esta avería.

En el día de ayer se informó que la reparación de la avería, de la que han surgido al menos tres versiones de cómo se detectó, afectará a unos 112, 000 abonados de la AAA, en los pueblos de Caguas, Carolina, Loíza, Guaynabo, Bayamón, Aguas Buenas, Juncos, Gurabo y San Juan, junto a decenas de urbanizaciones, barrios y sectores aledaños que dependen del sistema para recibir el servicio.

Insertarán un robot de monitoreo en la tubería del Superacueducto

A raíz de las tres averías detectadas desde octubre hasta presente en el Superacueducto, González Delgado afirmó que se está trabajando con la adquisición de un robot para el monitoreo del sistema. “Como parte de nuestro programa de infraestructura, estamos en el proceso de traer un consultor, que básicamente lo que vamos a estar cuadrando es el insertar un robot que va a correr toda la línea, desde Arecibo hasta este punto de acá, para poder pasar revisión de toda la línea y vamos a poder ver internamente si hay algún tipo de situación o anomalía que podamos de antemano identificar y que podamos atender antes de que ocurra una rotura como esa”.

De paso descartó que las averías detectadas expliquen porque sectores del municipio de San Juan llevan meses enfrentando problemas con el suministro del agua. “La explicación (de porque sectores de San Juan no tienen agua) es bien sencilla. Siempre hemos dichos que aquí el asunto es, el asunto de infraestructura, de poder producir el agua. Hemos indicado en varias ocasiones que no tener el agua suficiente no nos permite poder dar el servicio a toda nuestra gente en el agua de San Juan”, afirmó.