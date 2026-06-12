Trato igual para los residentes de Camuy y Arecibo, ese fue el reclamo que hicieron el alcalde de la Ciudad Romántica, Gabriel Hernández Rodríguez y la senadora Brenda Pérez Soto, ante el anuncio de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ofrecerá créditos en la factura de ese servicio a los residentes de San Juan afectados por la crisis del agua.

En una misiva cursada al presidente ejecutivo de la AAA, Luis González y a la gobernadora Jenniffer González Colón, el mandatario municipal sostuvo que los residentes de las comunidades Abra Honda, Membrillo y Yeguada llevan sobre 15 meses enfrentando interrupciones constantes y la falta de servicio, por lo que reclamó que también se le ofrezcan créditos en la factura.

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“Reconocemos la determinación demostrada por el Gobierno de Puerto Rico al ordenar créditos para los abonados impactados por la emergencia actual del Superacueducto. Precisamente bajo ese mismo principio de justicia y sensibilidad hacia los consumidores, entendemos que los residentes de Camuy que han soportado una situación prolongada y recurrente merecen recibir igual consideración”, sostuvo el alcalde.

El alcalde mencionó que el municipio recurrió a instalar a cisternas de 600 galones en todos los hogares afectados en los barrios Abra Honda, Santiago, Cibao y Puertos, pero afirmó que esas gestiones no sustituyen la responsabilidad del estado.

Por su parte, Pérez Soto sostuvo que por años, los residentes del barrio Arrozal, sector Los Muertos en Sabana Hoyos, han enfrentado la insuficiencia del servicio e interrupciones constantes, y reclamó el mismo trato para ellos. En comunicado de prensa, la senadora mencionó que el 26 de enero presento una resolución de investigación sobre la situación y la facturación de la AAA durante los periodos en los que los residentes no han contado con el servicio.

“Si es correcto conceder créditos y alivios económicos a los afectados por la avería del Superacueducto, entonces también es correcto hacerlo para las familias de Arrozal. Aquí estamos hablando de ciudadanos puertorriqueños que llevan años viviendo una crisis que todavía no tiene solución. Lo que se hace para San Juan y el área metropolitana también tiene que hacerse para Arecibo”, sostuvo.

La senadora cuestionó que se actúe con rapidez cuando la situación afecta a decenas de miles de abonados en la zona metropolitana, mientras comunidades del interior y de la zona norte continúan esperando respuestas luego de años de reclamos.

“Cuando la falta de agua ocurre en la zona metropolitana, vemos anuncios, medidas de alivio y respuestas inmediatas. Cuando ocurre en Arrozal, la gente recibe promesas. Esa diferencia de trato es inaceptable. Los residentes del sector Los Muertos merecen el mismo respeto, la misma urgencia y la misma justicia que cualquier otro ciudadano de Puerto Rico”, añadió.