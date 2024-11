¡Por fin se le dio!

Danny Ocean, quien se ha dado a conocer a nivel mundial por éxitos como “Me rehúso” y “Dembow”, tendrá su anhelado debut en tierra borincana con su concierto en el Coca Cola Music Hall el próximo 14 de marzo de 2025.

Luego de años de tener apariciones breves como artista invitado de colegas locales y en festivales musicales en la Isla del Encanto, el cantante extendió el “Reflexa Tour”, una gira de espectáculos que nace del álbum que lanzó el pasado mes de mayo, hacia Puerto Rico, donde promete llevar su lado más experimental a sus fans a la conocida arena ubicada en el Distrito de Convenciones.

“Yo tenía muchas ganas de venir para acá, y no hubo chance en la gira de Estados Unidos, y le había dicho al equipo que quería venir a Puerto Rico. Gracias a Dios se armó, se pudo, y ahora estamos activos”, manifestó el intérprete de “Cero condiciones” en entrevista telefónica con Primera Hora. “Me siento muy honrando, esa es la realidad”, destacó.

Daniel Alejandro Morales Reyes, nombre de pila del exponente musical, aseguró que tiene intriga sobre la experiencia de tener el escenario para sí mismo y transmitir su esencia a sus seguidores que, según el caraqueño, le tenían “explota’o” los mensajes privados para que visitara la Isla del Encanto.

“Vengo con mi producción que he llevado a México y Estados Unidos, y supongo que horita me tocará llamar a ciertos amigos a ver si quieren unirse conmigo en la tarima aquí en Puerto Rico, donde le daré cara a mis canciones”, destacó el cantautor que ha colaborado figuras conocidas como Mora, Elena Rose, Kapo, Alejandro Sanz, entre otros. “Yo le había metido presión al equipo para venir acá porque, aunque no lo creas, Puerto Rico es una plaza muy importante, y creo que ya nos merecíamos este momento”, sostuvo.

Danny Ocean manifestó que este encuentro será una oportunidad para conectar con más fuerza con los residentes “de una isla que ha exportado tando talento, tan orgullosos de su cultura”.

“Va a ser un reto muy agradable, muy lindo, de mucho aprendizaje, vengo con todo”, sostuvo, a la vez que adelantó que, a más de tres meses de esta velada musical, ya se encuentra trabajando con su cuarta producción de larga duración, de la que adelantó será, “el proyecto más comercial que estaré lanzando”.

Los boletos para el “Reflexa Tour” se encuentran disponibles en Ticketera.com.