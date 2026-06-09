Por más de 60 años, este caballero de la canción ha conquistado corazones con sus poderosas baladas y sus hipnotizantes boleros, a la vez que trabaja fuerte para mantener el folclor sonoro de su patria más vivo que nunca.

Danny Rivera quiere conectar una vez más con su gente y llevar la fantasía de la bohemia a su mayor esplendor con su concierto “Inolvidable”, que tuvo su primera puesta en escena el fin de semana pasado y que este domingo, 14 de junio presenta en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce.

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“La palabra ‘inolvidable’ es mágica... ¡representa tanto decirla que nunca envejece! (Es) una palabra atada a todo lo que se puede hablar, lo que se puede contar, los recuerdos, la memoria”, expresó el intérprete sobre el título del show, que incluye en su repertorio éxitos como “Amar o morir”, “Amada amante”, “Quiéreme mucho”, Tantos deseos de ella”, “Para decir adiós”, “Madrigal” y muchos otros que ha hecho suyos en cuatro décadas de trayectoria.

“Siempre que busco algún concepto pienso en una palabra y cuando llegó esa palabra, lo primero que me vino a la mente fue ‘Canciones inolvidables’, el programa épico de José Manuel Rodríguez, que era una bohemia radial histórica. Y ahí dije: ¿por qué no invitar al público a realizar la fantasía de estar en nuestra sala, sintonizamos el espacio radial y me tienen a mí como su invitado especial”, expuso.

Danny resaltó que la intención de este encuentro es llevar “canciones que han pertenecido a nuestra historia siempre y que la gente sigue amándolas desde el primer día de lanzamiento”.

“Hay una energía emocional y espiritual indescriptible al momento de cantar, y más el recibir una respuesta optimista del público, y ese entusiasmo siempre se queda en la memoria”, resaltó el boricua de 81 años, quien afirma que trata todo lo posible no sólo de mantener su salud física al día, sino su mente y alma activa para seguir derrochando emoción en una tarima.

“Uno siempre quiere repetir las canciones inolvidables y uno se mantiene pensando que sí, que hay que seguir adelante hasta que el cuerpo y la vida te dé la oportunidad cantando y tratando de hacer lo mejor cada día, y que la voz se mantenga clara y nítida, porque si la voz sigue así, la gente siente que se renueva al escuchar, hace que las emociones sigan vigentes hasta la eternidad”, reflexionó.

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Otro aspecto que el intérprete resaltó del espectáculo es la participación especial del trío Los Andinos, quienes se encargarán de exaltar la magia de los años 40 y 50 en tarima.

“El creador de este trío, Ramoncito Rodríguez, fue un músico que nosotros respetamos mucho y se nos fue, pero con él quedó un legado que mantienen vivo sus hijos y nietos, y entiendo que la agrupación se convirtió en una iconografía de la cultura puertorriqueña y latinoamericana”, indicó.

La cantante Mónica Plácido también figura en el programa del recital y de la que asegura es, “una joya vocal, musical, histriónica de las que nacen en Puerto Rico”, que puede cantar “lo que quiere, en la actitud que le dé la gana”.

“Ella tiene un poder interpretativo formidable y siempre fue parte de nuestro grupo, pero ahora está volando sola y hará lo suyo”, manifestó.

Feliz por su hijo Daniel

Danny expresó su emoción de ver a su hijo Daniel Rivera celebrar su trayectoria en el concierto “Ya son 40″ en el Moneró Café Teatro and Bar en Caguas, donde deleitó al público en un encuentro íntimo de más de tres horas. Pero hubo un momento de particular significado: cuando se juntó a su retoño para cantar “Mi viejo”, que provocó una emotiva reacción de los presentes.

“Me lo gocé viendo su trabajo musical, todo lo que le ofrece al pueblo. ¡Fue un hecho histórico, algo hermoso!”, resaltó.

El veterano vocalista manifestó el orgullo que siente al ver a su hijo encontrar rumbo en las artes, pero también de servir a la comunidad como maestro, ayudando a la juventud a desarrollarse por un mejor futuro.

“Lo hermoso de todo es que los hijos lleguen a superar a sus padres, es el orgullo mayor que uno puede tener: verlos crecer y que luchen por sus triunfos, que perseveren para ser ganadores”, sostuvo.