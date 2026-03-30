El reconocido exponente urbano puertorriqueño De La Ghetto se presentó este fin de semana en la ciudad de Santiago de Chile como parte del “Festival I Love Reggaeton”, celebrado en el centro de convenciones Espacio Riesco. El momento sirvió para consolidar uno de los momentos más destacados del evento.

El comunicado de prensa resalta que, ante una multitud eufórica, De La Ghetto ofreció “un espectáculo cargado de energía, interpretando sus mayores éxitos y reafirmando su conexión con el público chileno. Su participación fue una de las más comentadas del festival, destacándose por su presencia escénica y dominio del escenario”.

La presencia del artista chileno Pailita provocó “uno de los momentos más impactantes de la noche” al sorprendió al público interpretando en vivo el éxito “Ultra Solo Remix”, tema originalmente popularizado junto a Polimá Westcoast y de gran relevancia en el movimiento urbano chileno.

Durante su visita, De La Ghetto también se mantuvo cercano de sus fanáticos a través de diversas actividades relacionadas con el evento, lo que dejó “una impresión contundente en la industria musical local”. El paso del artista por Chile reafirmó su impacto internacional.