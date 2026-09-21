De un encuentro inesperado donde compartieron brevemente su amor por las artes, ahora tachan un logro de su lista de metas desde el campo borincano.

Ámbar Bonilla y Víctor Santiago cumplieron un sueño al integrarse al elenco del especial musical de Banco Popular, “Reflejos de mi país”, que se transmitirá por los principales canales de televisión del país y a través de popular.com.

El dúo grabó su participación en Las Piedras, en un escenario ambientado con la naturaleza del campo y elementos alusivos a las fiestas navideñas. Allí interpretaron un “medley” de los temas navideños “Hermoso Bouquet” y “A la zarandela”.

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Para ambos, formar parte de la edición número 34 de este emblemático proyecto representa un hito importante, no solo por haber crecido viendo el especial junto a sus familias, sino por el valor cultural que tiene para el País.

Ámbar Bonilla y Víctor Santiago llevarán la esencia navideña en el nuevo especial de Popular el próximo 6 de diciembre. ( Suministrada / Félix Rivera )

“Cuando recibo esa llamada, realmente cuelgo y estoy pensando: ‘¡Qué honor!’. O sea, que me hayan escogido, que hayan pensado en mí... Me tomé el tiempo de agradecer el no haberme quitado en algún momento de las artes y de hacer lo que amo, porque fue lo que me permitió estar aquí”, compartió Bonilla, natural del pueblo de Aguada.

La actriz y creadora de contenido también resaltó la oportunidad de integrarse al proyecto —que cuenta con la participación de figuras como Jay Wheeler, Circo, Pedro Capó, Tony Vega, Didi Romero, Choco Orta, Moncho Rivera, Christian Alicea, iLe, Pirulo, Daymé Arocena, Bebo Dumont y Frido Vargas—, destacando el apoyo recibido por parte de sus seguidores en las plataformas digitales.

“Estoy bien agradecida de que la gente se dé la oportunidad de confiar en mí. Yo sé que muchas personas que ven lo que hago en las redes, que es solamente una partecita de todo lo que yo soy. Gracias a la gente de Banco Popular, ahora estoy mostrando mucho más de lo que soy capaz”, manifestó.

Por su parte, Santiago expresó que formar parte de esta edición —dirigida por Maleja Rodríguez Rivera y producida por la casa productora Cinetrix— lo llena de orgullo al tratarse de un proyecto que ha seguido de cerca año tras año. El presentador del programa “Día a Día” (Telemundo) confesó que al recibir la invitación por correo electrónico no imaginó de inmediato que se trataba de la icónica producción institucional.

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“Yo pensaba que de momento era una grabación aparte, que normalmente llaman a uno para diferentes trabajos. Pero cuando me doy cuenta de que era el especial, dije: ‘Okay, esto es algo que todavía no le puedo decir a mami. Todavía quiero que sea sorpresa para ella’”, relató el artista.

Un reencuentro único

Santiago recordó que esta colaboración lo remontó al día en que conoció a Bonilla, cuando él realizaba visitas a escuelas secundarias para orientar a jóvenes interesados en el campo del entretenimiento.

“Yo conocí a Ámbar cuando ella estaba en la high todavía. Yo iba de school tour a dar unas charlas en su escuela, nos conocimos, nos tomamos una foto y hablamos un ratito”, reveló el animador natural de Villalba. “Años después nos reencontramos en las artes y tener la oportunidad de estar juntos en esta celebración y en esta producción musical lo hace aún más bonito”.

Para Bonilla, coincidir en este proyecto reafirma el camino recorrido en su carrera y que todo llega en el momento perfecto.

“Manifesté estar aquí y ahora estamos aquí”, concluyó.