Corazón, entrega y pasión. Eso busca proyectar el próximo especial musical de Popular, que arrancó grabaciones en varios municipios de Puerto Rico para honrar 34 años de transmisión ininterrumpida y dar la bienvenida a la época navideña, celebrando la flora y fauna de la Isla en su máximo esplendor.

La filmación del tradicional proyecto musical, titulado “Reflejos de mi país”, inició rodaje en pueblos como Manatí, Loíza y Las Piedras, y prevé rodar próximamente en Arecibo y San Juan para resaltar la riqueza natural y cultural del país.

Primera Hora tuvo acceso exclusivo al primer día de grabaciones realizada el miércoles en la “Ciudad de los Artesanos”, Las Piedras, donde la jornada arrancó con los artistas Víctor Santiago y Ámbar Bonilla interpretando un medley de “Hermoso bouquet”, del compositor Manuel Jiménez, y el tema navideño “A la zarandela” durante el rodaje de una fiesta de campo.

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“Es un privilegio estar donde estoy ahora mismo, en Las Piedras, en esta producción musical junto a Víctor, junto a tantos talentos de Puerto Rico, desde los que están adentro del proyecto musical, hasta los que están detrás de cámaras trabajando. Es increíble poder inmortalizar dos canciones que son patrimonio cultural. Estoy muy agradecida”, compartió Bonilla, quien junto a Santiago hace su debut en este proyecto, tradición que arrancó en 1993 como parte de la celebración del centenario de la institución financiera.

Santiago, por su parte, resaltó su entusiasmo por integrarse a “Reflejos de mi país” tras años de disfrutar los especiales desde su hogar.

“Me siento honrado de que me hayan hecho parte, porque uno lleva unos añitos en el panorama y dice: ‘¿qué me falta por hacer?’. Ahí me doy cuenta: ‘¡ah, el especial de Banco Popular!’, y ahora se da esa gran oportunidad”, sostuvo el también presentador de “Día a Día” (Telemundo).

Asimismo, el exponente urbano Guaynaa fusionó la salsa y la trova al interpretar “La vida campesina”, tema popularizado por el colectivo Haciendo Punto en Otro Son, conquistando a la producción con su interpretación en vivo y sus pasos de baile.

“A mí me hace muy feliz estar aquí, no solo por ese niño que vive dentro de Jean Carlos, sino también por mi familia, porque viví y consumí el especial en la sala de mi casa con mis papás y mis hermanos. Ahora me toca cantar en él, bailar en él y vivir en él”, manifestó el boricua.

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“Queremos que la gente se sienta contenta”

Maleja Rodríguez Rivera celebró su regreso al proyecto anual tras su debut directorial el año pasado con “Estampas de mi tierra”, producción enfocada en las diversas manifestaciones de la cultura nacional que abarcaron desde la salsa, la balada pop. hasta el rock en español.

“Me encanta el especial porque es muy icónico, muy esperado en las Navidades. Es algo que el pueblo ya da por sentado que va a pasar y siempre es un reto porque queremos que la gente se sienta contenta con el resultado”, expresó la cineasta.

Rodríguez Rivera expuso que el público disfrutará de una propuesta “bien enfocada en la naturaleza, en lo que tenemos, en lo que debemos cuidar y en cómo convivir con ella”. La oferta sonora combina las raíces culturales de la Isla con un enfoque contemporáneo, bajo la dirección musical de Luis Amed Irizarry, de Pasillo Sonoro.

La directora trabaja nuevamente junto a la casa productora Cinetrix, que por duodécima ocasión asume la realización del proyecto para conmemorar más de tres décadas de tradición.

“Será una mezcla interesante. Este año viene mucha salsa, pero también quise enlazar esas partes tan nuestras de la música con un toque de rock en español y matices de balada para aportar emoción y conectar con nuestra tierra”, añadió Rodríguez Rivera.

El elenco artístico también contará con la participación de Jay Wheeler, Circo, Pedro Capó, Tony Vega, Didi Romero, Choco Orta, Moncho Rivera, Christian Alicea, iLe, Pirulo, Daymeé Arocena, Bebo Dumont y Frido Vargas.

Daymeé Arocena y Pirulo vuelven a encender el especial musical que llevará salsa, balada y rock en español a la pantalla chica puertorriqueña. ( Suministrada / Félix Rivera )

“Puerto Rico es cuevas, cascadas, bosque tropical, bosque seco, ríos, karso, playas icónicas y, sobre todo, una riqueza humana y cultural que nos distingue. Esa es la esencia que queremos capturar en ‘Reflejos de mi país’: la belleza de una isla diversa, vibrante y deeply nuestra”, manifestó Euskady Burgos, presidente de Cinetrix y productor del especial.

El especial musical estrenará el domingo 6 de diciembre a través de los principales canales de televisión de la Isla, y estará disponible durante 24 horas en la plataforma popular.com.