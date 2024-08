LAS VEGAS. Una jueza volvió a rechazar la petición de liberar a un exlíder pandillero enfermo del área de Los Ángeles, antes de su juicio por el asesinato en 1996 de la estrella del hip-hop Tupac Shakur, diciendo que sospecha de un encubrimiento relacionado con la fuente de los fondos para su fianza.

La decisión de la juez Carli Kierny, del tribunal de distrito de Clark, se produjo después de que el abogado de Duane “Keffe D” Davis dijera que aportaría más documentos financieros para demostrar que el ejecutivo de la discográfica que se ofreció a pagar la fianza de 750,000 dólares de Davis obtuvo el dinero legalmente. Kierny dijo que no estaba convencida después de recibir dos cartas idénticas aparentemente de una empresa de entretenimiento que, según el ejecutivo Cash «Wack 100» Jones, le transfirió los fondos como pago por su trabajo.

PUBLICIDAD

Una de las cartas estaba firmada con un nombre que no tiene ningún vínculo con la empresa, dijo la juez, mientras que la segunda carta incluía un nombre mal escrito y una dirección de remitente vinculada a un consultorio médico.

“Tengo la sensación de que se intenta ocultar algo”, dijo Kierny.

La vista dio un giro cuando el abogado de Davis, Carl Arnold, dijo que el agente de fianzas utilizado por Davis había proporcionado a la empresa de espectáculos instrucciones sobre el lenguaje de las cartas y, por tanto, podía testificar sobre su legitimidad.

En una mordaz respuesta, el fiscal Binu Palal dijo que el agente de fianzas podría haber cometido un delito grave al presentar “un documento falso ante este tribunal”.

“El Estado se toma eso muy en serio”, dijo. “Tengan en cuenta que no quedará sin investigar”.

Palal declinó hacer comentarios a la salida del tribunal. Arnold apareció en la audiencia a través de Zoom y un portavoz de él no respondió inmediatamente a un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios después.

Davis ha tratado de que se le libere desde poco después de su arresto en septiembre de 2023, lo que le convirtió en la única persona acusada en uno de los misterios más perdurables del hip-hop.

Kierny rechazó previamente la oferta de Davis para que Jones pusiera 112,500 dólares para asegurar la liberación de Davis, diciendo que no estaba convencida de que Davis y Jones no estuvieran planeando lucrarse. También dijo que no podía determinar si Jones no estaba sirviendo como “intermediario” en nombre de otra persona no identificada.

PUBLICIDAD

Nevada tiene una ley, a veces llamada “estatuto del asesino”, que prohíbe a los asesinos convictos beneficiarse de sus crímenes.

Jones, que ha sido mánager de artistas como Johnathan “Blueface” Porter y Jayceon “The Game” Taylor, declaró en junio que quería poner dinero para Davis porque éste estaba luchando contra el cáncer y “siempre había sido una persona monumental en nuestra comunidad... especialmente en la comunidad urbana”.

Davis se ha declarado inocente de asesinato en primer grado. También el martes, Kierny retrasó el inicio del juicio de Davis del 4 de noviembre al 17 de marzo.

Davis y los fiscales afirman que es la única persona aún viva que estaba en el auto desde el que se disparó contra otro vehículo hace casi 28 años, matando a Shakur e hiriendo al magnate de la música rap Marion “Suge” Knight. Los fiscales alegan que los disparos que mataron a Shakur en Las Vegas tuvieron su origen en la competencia entre los miembros de una banda de la costa este, conocida como Boods y una banda de la costa oeste conocida como Crips, entre los que se encontraba Davis, por el dominio de un género conocido en la época como “gangsta rap”.