La música no solo lo llena de entusiasmo. También rige una vocación que descubrió a sus seis años.

En un principio, aprender a tocar la batería se convirtió en la primera ilusión para Ixán Joel Cabrera Alvira. Pero fue durante el intento de conocer más sobre este instrumento musical cuando se encontró con el encanto que implica convertirse en un “disc jockey”.

A sus 10 años, ya ameniza eventos privados. Además de la encomienda de mezclar o reproducir música frente a un público, la experiencia le ha permitido observar la reacción de quienes muestran su sorpresa -y apoyo- al ver que un menor de edad es quien domina el ambiente festivo.

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“A mí desde chiquito me gustó la música, tocar y escuchar música”, expresó el jovial estudiante, quien artísticamente se ha dado a conocer como DJ Ixán. “Empecé con batería, pero un día el maestro faltó y me dieron sustitución en otro salón en que había una consola de DJ. Le pregunté al maestro sustituto si podía tocarlo, me dijo que sí, y de ahí me empezó a gustar”.

Desde entonces, con el respaldo de sus padres, encaminó sus intereses a prepararse cada vez más para sobresalir en estas funciones. Detrás de la controladora, computadora y bocinas, le fascina moderar una corriente rítmica que abone a una atmósfera de celebración única. Dependiendo del evento, lo complementa con un sistema de luces.

Su debut público fue en el evento cultural Santurce es Ley en 2023, en Café con Cé. El año pasado presumió su talento en La Gran Feria de Autos Antiguos 2025, presentada por “Jugando pelota dura” (TeleOnce). También, ha llevado su destreza a graduaciones y otras iniciativas como Miramar Vive y Allstar Basketball Game en La Perla, por mencionar algunas de una lista que va creciendo. En la actualidad, se presenta dentro del encuentro Mercado Local, el primer y último domingo del mes, en Santurce y Gallery Plaza, respectivamente.

“La música que más me gusta a mí es el ‘drum and bass’, el ‘bass house’, electrónico, ‘house’. Me gusta también Bad Bunny, lo urbano”, dijo el hermano menor de Amalis y Joanett.

Entre sus DJ favoritos de renombre internacional figuran David Guetta, Alex Sensation y John Summit. Al famoso Steve Aoki lo conoció en un evento en Dorado. Para DJ Ixán, verlo de cerca se convirtió en uno de los encuentros más memorables.

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“Fue superemocionante, divertido. Cuando fuimos allí, lo más que yo quería era que me tiraran el bizcocho en la cara”, confesó sonriente el jovencito de Carolina sobre la tradición del famoso disc jockey en sus presentaciones. Su mamá, Nicole Alvira López, se integra a la conversación y rememora el encuentro.

“La experiencia nada más de estar allí es buenísima. Él lo subió a la tarima y todo. Ya le habían dicho que él era un nene DJ y se portó superbién porque lo reconoció, lo subió a la tarima. Estaba bien pendiente. Lo pasaron por otro lado para que él se tomara fotos. El DJ se tomó un ‘selfie’ con él. Lo publicó en su página. Fue una experiencia bien chula, bien bonita”.

Conocer sobre nuevos instrumentos va asomando en su sed de aprendizaje. “En la escuela ahora me dieron un ukulele para una clase y estoy aprendiendo a tocarlo”, dijo con ilusión Ixán, quien además ama el deporte y está en un equipo de baloncesto.

Están muy pendientes

Dentro de sus planes, está asistir a la próxima edición del International Music Summit en Ibiza. Nicole resaltó la relevancia de esta oportunidad.

“Él ahora va a participar del congreso en abril. Lo hacen todos los años y este año el maestro lo consideró y nos hizo el acercamiento para que participara. Allá se dan cita todos los grandes de la industria, de la música electrónica, productores, los DJ”, explicó con entusiasmo sobre el apoyo para encaminar los pasos de DJ Ixán.

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“Es un evento donde dan clases, dan talleres. Él va a poder beneficiarse de eso, de conocer gente también, de tener esa exposición para seguir aprendiendo”, agregó, y con orgullo resaltó que Ixán es “el nene más jovencito que se destaca como DJ en Puerto Rico”.

La emocionada mamá también expresó que ella y su pareja, Héctor Cabrera, se mantienen atentos a cada detalle de esta etapa del menor.

“Estamos bien pendientes siempre de qué tipo de evento, cuál es el horario, cuál es la dinámica, el ambiente, la seguridad. Siempre estamos con él y no solo nosotros, él tiene un batallón de familia que va a todos los eventos, los tíos, las abuelas, los primos, los amigos, y por ese lado lo disfrutamos con él”.

Además, enfatizó que antes de aceptar un compromiso, se le consulta. “Siempre le preguntamos. Igual sobre la música, en el momento que él diga ‘quiero intentar otra cosa’, lo apoyamos”.

Alvira también celebró el compromiso académico que el pequeño mantiene con el currículo escolar regular.

“Tiene buenas notas. Ha sabido manejar y balancear lo que es dedicarle tiempo a la música. La estudia y la practica con su papá”, dijo. “Cuando vimos que estaba en serio con todo el asunto, papá llega del trabajo y estudia el equipo. Él sabe cómo funciona todo para estar ahí con él y ayudarlo cien por ciento”.