El reconocido productor musical puertorriqueño DJ Luian, quien ha trabajado con numerosas figuras de renombre en la música urbana, publicó en sus redes sociales un mensaje de admiración hacia el artista urbano Daddy Yankee, y del valor de trabajar por las metas.

Luian acompañó su reflexión con dos imágenes en las que se ve acompañado de la voz de éxitos como “Sonríele”, “Bailando en la lluvia” y “Gasolina”. Una de ellas se dio durante el homenaje que recibió la semana pasada Ramón Luis Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, en el reconocimiento que le realizó el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, por su trayectoria musical y su impacto cultural. La otra, de hace más de dos décadas, recoge el momento en que Luian cumplió su sueño de conocer al famoso intérprete.

PUBLICIDAD

“en el 2004 fue la primera vez que lo vi, hize una fila de 3 horas para la segunda foto, me prometi que algun dia trabajaria con el, hoy 29 de Enero de 2026 no solo e trabajado con el muchas veces, me invito a su homenaje de 30 años sobre su trayectoria en el capitolio! LOS BORICUAS ESTAMOS HASTA EN LA LUNA🇵🇷😮‍💨Felicidades Raymond”, expresó el productor musical.

“DY 22 AÑOS DESPUES SE VE IGUAL”, cuestionó al premiado exponente urbano, quien en la sección de comentarios le respondió: “Gracias Luian! Se puede”.

Luian Malavé Nieves, nombre verdadero del productor, ha construido una sólida trayectoria en la industria musical. Bad Bunny, Arcángel, Anuel, Ozuna, Karol G, Farruko, J Balvin y Maluma son algunos de los famosos que se incluyen en su lista de colaboraciones.