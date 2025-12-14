Reina de belleza, modelo, actriz, presentadora, y ahora, cantante.

Zuleyka Jeris Rivera Mendoza, la Miss Universe 2006, suma otro título más a su prestigioso resumé tras debutar como cantante junto al actor Carlos Ponce con la canción “Contigo”.

La puertorriqueña sorprendió al salir interpretando junto a su compatriota lo que es el primer sencillo musical de la película “Perla”, que llegará a las salas de cine el próximo 26 de enero de 2026.

En un comunicado de prensa, “Contigo” se trata de un tema urbano-romántico producido por DJ Luian, que busca fusionar la calidez melódica del pop latino con un “dembow” suave, resaltando la química vocal entre los artistas.

PUBLICIDAD

La interpretación aspira a combinar emotividad y energía moderna, capturando el espíritu de la historia que narra la película que protagonizará la exreina de belleza.

”‘Contigo’ es un tema que nace del corazón de la película y del talento increíble de Zuleyka y Carlos. Creamos un sonido que capturara esa mezcla de emoción, energía y romance que vive en la historia de ‘Perla’. Estoy bien orgulloso del resultado y de poder aportar a este proyecto que sé que va a conectar con el público desde el primer acorde”, comentó DJ Luian, en declaraciones escritas.

Por su parte, el productor de la película, Joel Iván Rivera, destacó en el comunicado que “la música siempre fue una pieza esencial en cómo queríamos contar la historia de Perla, y ‘Contigo’ abre ese camino con fuerza"

“Zuleyka y Carlos lograron transmitir exactamente el sentimiento que buscábamos: pasión, vulnerabilidad y verdad. Este tema es solo el comienzo de una experiencia que sorprenderá al público”, agregó Rivera.

Pueden escuchar “Contigo” aquí: