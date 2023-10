Con una actitud desenfadada y mucho júbilo, Draco Rosa llegó al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para celebrar a su manera sus 40 años de trayectoria artística en el concierto “Mysticus”.

El intérprete, productor y compositor se presentó el pasado sábado en un escenario donde la iluminación y animación transportaron a miles de espectadores a una exploración de los trabajos más memorables del artista que estuvo seis años sin realizar una presentación en vivo en la Isla.

En un viaje lleno de nostalgia y misticismo, el cantautor celebró con una actitud desenfadada sus 40 años de carrera artística ante miles de fanáticos. ( David Villafañe Ramos )

“¡Qué mucha falta me hacía estar con ustedes!”, expresó el boricua luego de comenzar la velada musical con la presentación de temas como “Selva”, “Hablando”, “Mamá” y “Penélope”.

El cantautor, quien llegó vestido de sombrero de ala ancha, gafas extragrandes, capa corta con cierre de manos de carabela, camisa de botón y pantalones negros, coqueteó con la audiencia con sus pasos peculiares y presencia escénica, y continuó su presentación, explorando algunos de sus trabajos en inglés, como “Lifeless Clown” y “2Nite 2Nite”, así como otras canciones en español como “Pasión”, “Tu lado oscuro” y “Delirio”.

Mientras tanto, el espectáculo continuó luego que el neoyorquino se removiera el sombrer o, las gafas y la capa, para revelar su esbelta figura y entonara a intepretar “Dancing in the Rain”, “Noche Fría” y “Lie Without a Lover”, lo que provocó que la audiencia le regalara unos aplausos y silbidos.

“Así me siento, estoy gozando”, sostuvo el ex-Menudo, cuando aprovechó el momento para mostrar su agradecimiento a los presentes por darle la oportunidad para celebrar los temas más importantes de carrera y anhelando convertir el Choliseo en un karaoke gigante.

En esta ocasión, el cantautor aprovechó para presentar “If You Are Not Here”, “Hold Me” y “Cannonball”, canciones que lo dieron a conocer en la legendaria “boy band”, que estuvo acompañando de unos visuales de la década de los 80, cuando el universo conoció al puertorriqueño como Robi Rosa.

“Dios sabe que mi temporada en Menudo fue glorioso. Aunque hay mucha gente que le he la tirado lodo, para mí fue inceíble”, manifestó el también exintegrante de Maggie’s Dream, banda de música alternativa responsable de entonar “Love & Tears”

Por otro lado, la estrella aprovechó la ocasión para honrar las colaboraciones que tuvo con sus amigos Ednita Nazario y Ricky Martin, al cantar “Tú sabes bien” y “Más grande que grande” de la Diva de Ponce, así como “María”, “La Copa de la Vida”, “Livin’ La Vida Loca” y “La Bomba”, aún cuando reconoció que no contaba con la calidad vocal para ejecutarlas.

“Yo estoy aquí para celebrar las canciones”, manifestó.

La noche culminó con un toque más tropical al intepretar otros éxitos, como “Paraíso prometido”, “Como me acuerdo”, “Blanca mujer”, “Quiero vivir”, “Esto es vida”, “Mis amigos”, “Mad Love”, un medley de “Madre Tierra” y “333″, además de “Amantes hasta el fin” y “Vagabundo”. Y para cerrar la noche llena de liberación y recuerdos gratos, Rosa le dio voz a “Cuándo pasará” y “En las horas más tristes”.