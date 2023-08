Con el fin de inmortalizar una canción que rompió barreras en la escena musical, el grupo Karis inyecta el “poder del swing” que los ha distinguido en su versión en merengue de “Todo de ti”, tema que lanzó Rauw Alejandro en mayo de 2021 y lo estableció como uno de los mayores exponentes del género urbano en la actualidad.

El integrante Javier Figueroa indicó a Primera Hora que quiso darle ese sabor tropical al tema que lanzó el reguetonero boricua para su segundo álbum inédito, “Vice versa”, dado que el mismo “lo llevó a trascender a que otros artistas quieran hacer su música”.

El grupo Karis se une nuevamente para inyectarle el "swing" al género urbano. ( Suministrada )

“Es un reto que me tomé el atrevimiento de hacerlo. Me gusta mucho lo urbano, sigo su carrera, y he estado viendo sus logros y cómo pone el nombre de Puerto Rico en alto. Y ese tema es buenísimo, y la gente le encanta”, expresó el cantante, quien adelantó que le quiso presentar la idea de convertir este pop bailable en un merengazo al líder de la agrupación tropical, Ángel “Papito” Pérez.

“Papito siempre me sigue las vueltas mías, porque yo siempre salgo con esas cosas fuera de lo normal del merengue tradicional, e hicimos la fusión para darle este ‘refresh’ a todo este ambiente que estamos ahora, el ‘flow’ de Karis con lo urbano de Rauw Alejandro”, destacó, a la vez que aseguró que este corte pondrá a mover el esqueleto de los más jóvenes, los más adultos y hasta aquellos que tienen dos pies izquierdos.

Con esta idea, Pérez sostuvo que, para que la canción saliera con la potencia que ha caractizado a los merengueros por más de 23 años, buscaron la ayuda del productor Richard Marcell, quien se encargó llevar este arreglo al nivel necesario que sea familiar para sus fieles seguidores, a la vez que respeta el tema original.

Además, el jefe de Karis adelantó que este nuevo lanzamiento es una probadita de lo que será el próximo álbum del grupo, que combinará variar diversos ritmos tropicales del Caribe con el “dembow” que ha llevado a Puerto Rico a nuevos horizontes en la industria musical.

“Karis no es solo una orquesta de merengue, siempre es un show bien variado, nosotros tocamos salsa, bachata y plena. Y nosotros pretendemos dar a conocer todo eso en este próximo lanzamiento”, aseguró.

Además, este indicó que todos los integrantes de la agrupación se unirán nuevamente para realizar una presentación gratuita de “Todo de ti” en la Placita de Santurce, como parte del “Back To School Party” que llevará a cabo la empresa Spanish Broadcasting System, donde buscan celebrar el regreso a clases de la juventud boricua.

“De película” el video musical

Mientras tanto, el lanzamiento de la versión en merengue de “Todo de ti” está acompañado de un cortometraje que mezcla las tramas de películas de acción hollywoodense, como Rush Hour y The Matrix, con la esencia callejera del boricua.

En la producción fílmica producida por Jaydwin Films y dirigida por Carlos Figueroa Zayas, uno de los integrantes de Karis se enamora de la pareja de un jefe de una mafia en un club nocturno, y, con la ayuda de sus compañeros, logran escapar juntos y celebrar su unión en una corrida de autos y motoras liderada por Rey Charlie.

“Hay mucha inversión, es un video bien refrescante, se desarrolla en Tokio, Japón, y termina con un final feliz para Karis en nuestra Isla del Encanto”, expresó Pérez a este medio.

Además, Pérez manifestó que algo que no se quedó atrás en este video son sus famosas coreografías, que forman parte del ADN de la agrupación.

“Las coreografías van a estar en agenda siempre, porque Karis siempre ha sido un show audiovisual, y eso es algo del grupo que nunca va a cambiar”, manifestó el intérprete de “Bandolera”.

Entre los actores del video, se destacan varios nacidos en China, a saber: Mimi Wong, Lin Chi Wei y Shuming. La bailarina con el fuego es la famosa Desireé Meléndez, hija de Josué Barreto, líder de Barreto El Show.

Puedes ver aquí el video: