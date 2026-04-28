El cantante Eladio Carrión confirmó hoy, martes, su regreso a los escenarios con una presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El artista boricua reveló que tendrá su próximo concierto el próximo viernes, 8 de mayo, en un anuncio que subió a su cuenta de Instagram, donde aparece un joven abriendo una caja con un videojuego que lleva el título de su próximo álbum, CORSA, que saldrá este jueves, 30 de abril, a las 8:00 de la noche, en todas las plataformas digitales de música.

En un comunicado de prensa, el artista reveló que la nueva producción contará con colaboraciones destacadas de Myke Towers, Mora, Midnvght, Cazzu y Topboy.

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Además, el boricua reveló que también se presentará pronto en la Arena del Cibao, en República Dominicana, así como otros países como Colombia, Argentina, México y Chile.

Este evento se llevará a cabo bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, prometiendo una experiencia de alto nivel para todos los fanáticos.

El espectáculo promete una experiencia de gran escala, con una producción visual y musical cuidadosamente diseñada que integrará en vivo los temas de su nueva producción junto a los éxitos que han definido su trayectoria, en una noche cargada de energía y estrenos en vivo, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual.

La venta de boletos comenzará el viernes, 1 de mayo a las 10:00 a.m., a través  de Ticketera.