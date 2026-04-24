La Organización de Miss Universe finalmente confirmó que Puerto Rico será el anfitrión de la edición 75 del concurso internacional, que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Este noviembre de 2026, Puerto Rico abre sus puertas al universo. Un lugar donde la cultura cobra vida, el sabor llena cada rincón y cada momento es una celebración de legado, belleza y orgullo. Aquí es donde el mundo se une”, indicó la franquicia en declaraciones escritas, junto a un video promocional resaltando la celebración de su aniversario diamante.

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En el anuncio aparecieron las coronaciones de las cinco Miss Universe boricuas, Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2005), las recientes beldades en conquistar el título internacional, como la nicaragüense Sheynnis Palacios (2023), la danesa Victoria Kjær Theilvig (2024), y la mexicana Fátima Bosch (2025), así como las calles del Viejo San Juan, una garita, un grupo de vejigantes, y compueblanos bailando al ritmo de la salsa.

El anuncio se produce tras meses de incertidumbre dentro de la administración de la organización luego que su actual presidente Raúl Rocha Cantú, fuera eje de una polémica judicial tras enfrentar cargos por presunto crimen organizado, tráfico de armas y huachicol.

Dicho incidente levantó sospechas, y hasta un conocido empresario filipino, Luis Chavit Singson algó a principios de año que la franquicia se quedó sin dueños tras él, y su entonces socia Anne Jakrajutatip, fueran prófugos de la justicia.

Pero Rocha Cantú desmintió las declaraciones del magnate en sus redes sociales.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha, al tiempo que compartió una publicación oficial de Miss Universe, donde aseguran que el negocio no se encuentra bajo nueva administración.

No obstante, medios locales adelantaron que la Compañía de Turismo de Puerto Rico se encontraba en las negociaciones finales con la organización.

Como parte del proceso, se establecieron acuerdos para garantizar la transparencia de la competencia, así como la certeza de que Rocha Cantú no tuviera participación directa ni realizara expresiones relacionadas al evento.