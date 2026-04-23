Gabriel Rodríguez Velázquez, representante de Cidra en Miss Universe Puerto Rico 2026, hizo frente a las críticas y comentarios de odio que ha recibido al ser la segunda participante transgénero en competir en el concurso de belleza nacional.

La modelo aseguró que pese a la notoriedad que ha generado al ser una de las 36 candidatas que aspiran ser la anfitriona del certamen internacional de Miss Universe que tendrá lugar en la Isla del Encanto este otoño, se siente “súper acogida” y “feliz” tanto por el respaldo de la organización como de sus compañeras.

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“Las niñas me han hecho sentir como cualquier otra persona, desde el respeto, desde sus valores, y como organización, de verdad que estoy más que feliz por eso”, sostuvo la participante de 25 años.

La también cantante y actriz manifestó su orgullo por finalmente ser parte de la competencia dirigida por Yizette Cifredo, luego de audicionar por cuatro años consecutivos.

“Estar adentro se siente como ese logro que tanto anhelaba, que tanto soñaba. Yo no sabía cuándo se me iba a dar la oportunidad y la aproveché este año, que se me abrieron las puertas y estoy muy contenta por eso”, resaltó a preguntas de Primera Hora.

Rodríguez Velázquez también dejó claro que la férrea oposición sobre su representación -a pesar de que la organización internacional, bajo la administración del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo para permitir a concursantes abiertamente trans en abril de 2012- no la impide en cumplir sus aspiraciones de vida.

“Cada persona habla desde su corazón y sus valores, y todo lo que sale de sus bocas es lo que realmente en el corazón sienten”, destacó la beldad. “Y yo lo único que les tengo que decir es que estoy feliz, estoy viviendo mis sueños, y cada día me levanto agradecida con Dios, agradecida con la oportunidad, y veo cuál es mi propósito, cuál es mi enfoque, qué yo puedo hacer para inspirar; que realmente lo negativo no cabe en mí, soy un ente de luz, así me describo, y así soy”, apuntaló.

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Rodríguez Velázquez, quien es alumna del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, compartió que el rechazo ha sido parte de su diario vivir, por lo que ha creado un “caparazón” para hacerle frente a las diferencias y hasta servir de voz para aquellos que sufren alguna injusticia.

“Desde chiquita, siempre abogué por mis derechos y por los derechos de las demás personas. Siempre me dejaba escuchar si algo me hacía sentir incómoda, ya fuera a la directora, la consejera, la trabajadora social, hasta mi mamá”, resaltó.

Y como fan de la belleza, el maquillaje y las artes escénicas, Rodríguez Velásquez ve su participación en Miss Universe Puerto Rico 2026 como el momento oportuno para resaltar su experiencia a plenitud.

“Como soy estudiante de drama vivo de estar en los escenarios, de estar en el ‘spotlight’, así que vi la oportunidad de presentarme como soy, presentar mis talentos. Lo vi como una oportunidad de presentarme auténticamente”, indicó.

De hecho, la directora de la franquicia local salió al paso a la inesperada polémica que generó la participación de Miss Cidra en redes sociales y algunos medios de comunicación. Ante la alegación de que la joven le ha quitado espacio a otras mujeres, Cifredo afirmó que “nadie le está quitando nada a absolutamente nadie”.

“Es todo lo contrario. Aumentamos la cantidad de mujeres que pueden participar. Tenemos mujeres diversas, tenemos mujeres que son casadas, mujeres que son madres, mujeres que son solteras, que son altas, que son bajitas, que representan las diferentes expresiones de belleza; mujeres con diferentes experiencias de vida y una de nuestros mayores valores es que ninguna de esas mujeres tiene que explicarse y justificar su existencia. ¡Ninguna!“, respondió la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico a preguntas de este medio.

“Nuestro trabajo es celebrarlas y potenciarlas, y ese es nuestro compromiso en Miss Universe Puerto Rico”, acotó.