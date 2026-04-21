¡De la capital al centro y corazón de Puerto Rico!

Miss Universe Puerto Rico (MUPR) tendrá casa nueva al convertir al Municipio de Caguas en la sede oficial del concurso de belleza tras llegar a un acuerdo multianual con la administración de la Ciudad Criolla.

El anuncio se realizó esta mañana desde el vestíbulo del Bellas Artes de Caguas (BAC), donde la organización compartió detalles sobre la “alianza muy poderosa” que concretaron con el municipio, así como una presentación de las 36 candidatas que aspiran ser la anfitriona del certamen internacional, que tendrá lugar en la Isla del Encanto.

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La Organización también reveló que la competencia preliminar será transmitida en las plataformas digitales de Wapa TV el próximo 21 de junio, mientras que la gala final se realizará el 25 de junio en la Sala Felipe “La Voz” Rodríguez del BAC.

“Desde el día 1 que estábamos hablando de esta alianza (vimos) la apertura, la disposición, las ganas y la disponibilidad de todo el equipo de Caguas para hacer de esta edición de Miss Universe Puerto Rico 2026 sea una memorable, una que reconozca los legados, tanto del certamen, como de la historia del municipio. Así que estamos bien agradecidos, bien entusiasmados”, expresó la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, quien aprovechó para llevar un mensaje para enaltecer a todas las beldades que buscan ser la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera.

“Para nosotros, es importante poder hacer que cada una de las mujeres que están aquí, que son mujeres muy valientes, florezcan, se desarrollen. Pero yo quiero que ustedes sepan algo, la mujer que quiere ser una reina, que quiere ser una líder, voz de una causa, representar a una comunidad, estas 36 mujeres y todas las mujeres que han pasado por diferentes certámenes, y hablando específicamente por Miss Universe Puerto Rico, impactan vidas a diario... son líderes de comunidad. En esas mujeres hay mucha valentía, mucho propósito y muchas ganas de hacer bien a la gente y a nuestro país”, sostuvo.

William Miranda Torres, alcalde de Caguas, agradeció al organismo, así como al presidente de Wapa Media, Jorge Hidalgo, por convertir al pueblo que lidera en la punto de encuentro de la competencia nacional, así como permitir proyectar a la ciudad tanto a nivel local, como internacional.

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“Este tipo de evento es el resultado de una gestión estratégica enfocada en atraer iniciativas que generen impacto económico, que impulsen el comercio local, que den dinamismo a sectores claves y fortalezcan nuestra posición como destino gastronómico, ciudad creativa y cultural, centro empresarial y ecosistema de innovación”, resaltó el primer ejecutivo municipal.

Hidalgo, por su lado, manifestó que este junte representa “mucho más que un acuerdo”, sino “un apoyo sólido a la mujer puertorriqueña”.

“Estamos seguros de que juntos lograremos una proyección local y nacional extraordinaria que será de gran beneficio”, dijo el también tenedor de la franquicia.

Mientras tanto, la franquicia anunció que pronto revelarán la nueva corona “icónica” que diseñará Lido Jewelers en una actividad que realizarán el 30 de abril.