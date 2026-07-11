La cantautora Elena Sofía sigue consolidándose en la música tras apostar al pop romántico con su nuevo sencillo, “Hola, ¿Aló?”, que estrenó el pasado jueves con un colorido video musical.

Tras el exitoso lanzamiento de "Por Quién“, la puertorriqueña celebra el inicio de una nueva etapa junto a Sony Music Latin con un tema fresco y juvenil, que aspira a retratar ese momento de ilusión en el que una chica solo desea captar la atención del chico que le gusta.

A través de una melodía contagiosa y una interpretación natural, Elena Sofía vuelve a conectar con las emociones cotidianas de su generación desde una perspectiva auténtica y cercana.

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“Me emociona muchísimo compartir “Hola, ¿Aló?”, porque refleja esa ilusión que todos hemos sentido alguna vez. Espero que quienes la escuchen se identifiquen con ella, la disfruten y la hagan suya“, expresó Elena Sofía, en un comunicado de prensa.

A sus 17 años, Elena Sofía continúa posicionándose como una de las jóvenes promesas del pop latino, construyendo una propuesta artística caracterizada por la honestidad de sus letras y una sensibilidad que trasciende su edad.

Su reciente firma con Sony Music Latin marcó un importante paso en su carrera, reafirmando el potencial de una artista que continúa demostrando una voz propia dentro de la nueva generación del pop latino.

Además de su desarrollo musical, Elena Sofía ha cultivado una sólida comunidad digital con más de 1.68 millones de suscriptores en YouTube y más de 336,000 seguidores en Instagram. Su trayectoria incluye presentaciones en diversos países de Latinoamérica y una constante evolución artística que la continúa consolidando como una de las voces emergentes del género.

“Hola, ¿Aló?”, y su video musical ya están disponibles en todas las plataformas digitales.