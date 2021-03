Agradecido y con el orgullo arriba.

El exponente tropical Elvis Crespo todavía celebra que el famoso actor británico Anthony Hopkins publicara el martes en sus redes sociales un vídeo que lo muestra bailando al ritmo del tema Tu sonrisa, que popularizó en 1998.

“Me alegra mucho que mis obras puedan crear este tipo de sorpresa”, afirmó al merenguero a Primera Hora.

“Yo soy fan de Anthony Hopkins desde The Silence of the Lambs, desde Hannibal, The Two Popes, el papel de Benedicto (XVI) le queda increíble. Soy también fanático del papel que hizo en Alejandro Magno, y es galés. Que haya bailado mi canción y haya disfrutado, me hace sentir feliz como compositor y como artista”, afirmó.

Crespo, quien le escribió en la sección de comentarios a la estrella de cine para agradecer su gesto, compartió en sus redes sociales una captura de la respuesta que recibió, que lee “Thank you for the music. YOU’RE the legend!”.

“Le opiné en su cuenta, en su post, y me contestó él o su equipo (de trabajo) pa’tras. Estoy como un niño que cree, y eso me emocionó mucho. Yo lo estoy celebrando y me siento agradecido por eso. Es de los actores más geniales que ha dado esta humanidad”, insistió sobre el famoso artista, quien desde 2003 está casado con la actriz y directora colombiana Stella Arroyave.

Al hablar sobre el ritmo de Tu sonrisa, repasó sus orígenes y el apoyo inmediato del público.

“Recuerdo que el álbum se iba a titular así mismo, Tu sonrisa. Suavemente no existía cuando Tu sonrisa nació porque iba a ser parte del álbum de Grupo Manía”, dijo, y expuso que cuando decidió comenzar su rumbo como solista, optó por integrarla a su primer álbum.

“Uno ya sabe en el estudio (de grabación) cuando una canción tiene posibilidades de ser una canción mágica. Luego nace Suavemente y cambió todo el panorama, fue un boom. Tu sonrisa fue el segundo corte (promocional) que escogimos y fue también una canción que fue número uno en Billboard y fue una locura, una canción que fue una canción clásica en mi repertorio”.

El merenguero añadió sentirse complacido de que a más de dos décadas de lanzamiento, sus temas continúen motivando la creación de nuevos sencillos.

“He firmado licencias que productores de hoy están haciendo versiones de rap, versiones de canciones urbanas, donde cogen extractos de este disco para incluirlas en sus producciones. Por ejemplo. J Balvin en estos días regrabó Suavemente”, dijo sobre el sencillo Lento, del cantautor nigeriano Mr Eazi, que cuenta con la colaboración del reguetonero colombiano. “Me parece que creamos un sonido único, mágico, en el estudio en aquel momento, y eso me enorgullece muchísimo. Esto fue un trabajo en equipo”.

Por otro lado, Crespo adelantó que trabaja en un álbum cuyo lanzamiento está proyectado para finales de abril o principios de mayo.

“En la tercera semana de marzo estaré filmando el video de mi próximo sencillo, que va a estar incluido en mi album Multitudes, con figuras que no puedo decirlo porque tengo que esperar. Son dos genios del Caribe. Es una colaboración increíble con dos artistas que admiro, que respeto. Son dos genios y a uno de ellos lo pongo a cantar merengue por primera vez. Es una leyenda viviente. De veras estoy entusiasmado con ese proyecto”, sostuvo con entusiasmo Crespo, quien también compartió que durante la pandemia ha desarrollado gran interés a nivel deportivo por correr.

“Desarrollé una pasión nueva, que la encontré en el correr en la mañana”, compartió. “Yo he corrido en carreras del pavo en el barrio”, bromeó. “Voy a correr mi primer maratón, 26 millas, este sábado, y estoy entusiasmado con eso”.