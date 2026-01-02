El artista estadounidense Richard Smallwood, conocido cantante de gospel y nominado ocho veces a los Premios Grammy, los más importantes de la música en ese país, falleció a los 77 años.

Smallwood murió el pasado martes por complicaciones surgidas a causa de una enfermedad renal en un centro de rehabilitación y enfermería en Sandy Spring, Maryland, anunció su representante Bill Carpenter, informó hoy The Hollywood Reporter (THR).

Esta foto, proporcionada por Capital Entertainment, muestra al cantante de gospel nominado al Grammy, Richard Smallwood, actuando en el Cramton Auditorium en 1991, en Washington. ( The Associated Press )

El cantante tuvo problemas de salud durante muchos años y la música le dio la fuerza para superarlos, declaró Carpenter en una entrevista.

“Richard estaba muy dedicado a la música, y eso fue lo que lo mantuvo vivo todos estos años”, afirmó. “Hacer música que hiciera sentir a la gente es lo que le motivó a seguir respirando, a seguir adelante y a seguir viviendo”, explica el manager, según THR.

PUBLICIDAD

Las canciones de Smallwood fueron interpretadas y grabadas a lo largo de los años por artistas como Whitney Houston, Stevie Wonder, Destiny’s Child y Boyz II Men.

Houston llevó su música al cine con el tema “I Love the Lord” en la película de 1996, “The Preacher’s Wife” (La mujer del predicador), según la biografía de Smallwood expuesta en el Salón de la Fama de la Música Gospel.

Smallwood nació el 30 de noviembre de 1948 en Atlanta y comenzó a tocar el piano de oído a los 5 años, según la información biográfica proporcionada por Carpenter. A los 7 años, ya tomaba clases formales. A los 11, formó su propio grupo de gospel.

Se crió principalmente en Washington D.C., con su madre, Mabel, y su padrastro, el reverendo Chester Lee “C.L.” Smallwood. Su padrastro era pastor de la Iglesia Bautista Union Temple en Washington, explica THR.

Smallwood fue un pionero musical en múltiples aspectos en la Universidad Howard de Washington, donde se graduó cum laude con un título en música. Formó parte del primer grupo de gospel de Howard, los Celestials. También fue miembro fundador del coro de gospel de la universidad, según un obituario de Carpenter.

Después de la universidad, Smallwood enseñó música en la Universidad de Maryland y formó los Richard Smallwood Singers en 1977, aportando un sonido contemporáneo a la música gospel tradicional.

Posteriormente formó Vision, un gran coro que impulsó algunos de sus mayores éxitos gospel, como “Total Praise”.