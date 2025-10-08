Fiel a La Vega viene con más tras sumar una tercera función de su espectáculo Sinfónico en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En un comunicado de prensa, la banda reveló que la próxima puesta en escena será el domingo, 30 de noviembre, a las 7:00 p.m. en la Sala de Festivales, donde revivirán los momentos más emblemáticos de casi 30 años de carrera con un poderoso encuentro entre el rock y la orquesta.

El concierto surge en respuesta a la presentación que la agrupación llevó a cabo en 1999, donde sorprendieron a los boricuas fusionar su fuerza escénica y lirica con la majestuosidad de una gran orquesta.

“Esta vez, la emoción es más profunda, las canciones tienen más vida, y el público ha crecido con nosotros. Volver a escucharlas con una orquesta es volver a sentirlas desde otro lugar, ” expresó el vocasita Tito Auger, en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el productor Albert Morales, resaltó el entusiasmo de trabajar una producción honrando uno de los eventos más emblemáticos del conjunto puertorriqueño tras 11 años de colaboración.

“Tener la oportunidad de revivir ese momento y compartirlo con nuevas generaciones y con su público fiel es algo único. Estamos preparando algo verdaderamente especial”, sostuvo el empresario.

Los boletos ya están disponibles a través de la boletería de CBA, Ticket Center y Ticketera.