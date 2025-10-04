En un cálido abrazo a la diversidad, Bellas Artes de Caguas (BAC) inauguró este viernes la exposición “El círculo de la vida”, cargo de jóvenes y adultos que componen el colectivo ArteVivo, de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down.

La galería del primer nivel de la institución artística-cultural acoge un total de 86 obras en forma circular, en representación de los distintos ciclos que van surgiendo y transformándose a lo largo de la existencia y según las experiencias de cada persona. Imágenes del mar, flores, sirenas, barcos, aves, rostros, entre muchas otras, dan vida a esta amplia exposición que, además de su valor creativo, es una manifestación de respeto a la inclusión.

“‘El círculo de la vida’ es un título grande, reflexivo; nos coloca frente a ese ir y venir de experiencias, emociones y cambios que presenta cada ciclo de nuestra existencia, y verlo desde la inspiración de esta juventud, es aún más conmovedor y prometedor”, resaltó la directora ejecutiva de BAC, Ivonne Class, durante la inauguración.

Stephanie Ávila Berríos, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down, por su parte, exhortó al público general a reconocer que, aún desde las diferencias, todos somos parte de un mismo ciclo.

“En la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down creemos firmemente que el arte es un lenguaje universal capaz de trascender cualquier barrera. Con ‘El círculo de la vida’ celebramos no solo la creatividad de nuestros participantes, sino también la oportunidad de que la sociedad vea, en cada trazo y en cada color, un mensaje de inclusión y esperanza”, declaró la ejecutiva. “Invitamos a la comunidad a acompañarnos, a ser parte de este círculo y a descubrir la fuerza transformadora del arte cuando nace desde la autenticidad”, agregó Ávila Berríos.

Una mirada única

En esta exposición, los artistas del colectivo “El círculo de la vida” nos invitan a recorrer su interpretación de este viaje, explorando el nacimiento, el crecimiento, la evolución y la continuidad de la existencia a través del arte.

Cada obra ha sido creada sobre un lienzo redondo tamaño 14x14, un soporte que simboliza la totalidad, la unidad y la interconexión de todas las etapas de la vida. La forma circular no tiene principio fin, al igual que los procesos que nos definen como seres humanos.

En estas piezas, los artistas plasman sus visiones personales, sus recuerdos, sus sueños y sus emociones, ofreciendo al espectador una mirada única y auténtica sobre el sentido de la vida.

La exposición permanecerá en la galería del primer nivel de BAC hasta marzo del 2026. Las personas podrán apreciarla en el horario regular de la institución, y los fines de semana, mientras haya funciones.

Para información adicional, favor acceder las redes sociales de Bellas Artes de Caguas (@bellasartesdecaguas) y de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down (@fundacionprsindromedown).