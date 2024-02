El interés por adentrarse en la música la abrazó hace mucho tiempo. Pero el temor al rechazo fue uno de los aspectos que la hizo dudar sobre la determinación de poner acción a su anhelo.

Contar con respaldo como actriz por parte del público puertorriqueño es un resultado que JoeAlis Filippetti agradece en grande. Pero desde el inicio tuvo claro que conquistar como intérprete urbana implicaría nuevos retos en el trayecto. El año pasado estrenó su primer tema, “Animal”. A mediados de enero de 2024, lanzó “Fresh”, el que reitera su compromiso por abrirse paso en esta nueva faceta.

“Ha sido sacrificado, pero es un camino y una jornada que me he disfrutado a plenitud”, confesó pensativa la artista, quien especificó que Filippetti es su nombre a nivel musical. “Cuando digo sacrificado es que tengo que trabajar un montón. Me falta mucho. Me siento como gateando. Ha sido una ventaja ser una figura pública. He tenido un apoyo mediático extraordinario, pero yo no lo doy por sentado”, destacó enfática y reveló cuándo decidió ponerle alas a su deseo.

“Fue en la pandemia, cuando yo veía multitudes que se estaban muriendo de un día para otro, que fue espeluznante, cuando vi que nos encerraron. Cuando vi a la gente careciendo de trabajo, dije ‘hoy estamos y mañana no’, y decidí ‘tengo que hacer esto que Dios puso en mi corazón’, y tomé la decisión”, sostuvo, pero las inseguridades no dejaron de asomarse.

“Tenía miedo al rechazo, y lo reconozco, lo confieso, miedo al qué dirán, a que no me acepten como cantante urbana, porque ya me reconocen como actriz”, expuso en detalle. “Yo creo que los artistas, todos, tenemos miedo de que no nos acepten, porque trabajamos para el público, trabajamos para la audiencia”, afirmó. “Los artistas podemos ser seres humanos bien inseguros porque estamos todo el tiempo buscando la aprobación y la validación de la audiencia, y como trabajamos para ellos queremos que les guste”.

La intérprete compartió las observaciones divididas que ha notado en los seguidores sobre sus interpretaciones musicales.

“Ha sido variado, equilibrado. Hay gente que le gusta el proyecto Filippetti, hay gente que lo ha odiado, normal”, manifestó, y reveló cómo maneja los comentarios menos amables.

“En el ambiente artístico hay que abrirse a la crítica, estar dispuesta”, aseveró. “Para mí es importante mantenerme en un estado sicológico y emocional sólido donde eso no me afecte de tal manera donde mi salud sicológica y emocional sea deteriorada, porque a veces la gente puede ser bien fuerte con uno. Así que yo me mantengo todo el tiempo buscando solidificar mi cabeza para poder aceptar que es parte de mi trabajo recibir críticas, tanto constructivas como destructivas, y no dejar que las destructivas sean el marco que defina mis ganas de continuar”.

Adquirir nuevos conocimientos ha sido parte del plan para una mejor proyección. “Me he ido preparando tomando clases de canto, porque aunque la propuesta es rapeada sé que puedo tener la capacidad de entonar, de poderme ampliar en melodías, en coros donde requieran un poquito más de capacidad melódica”. Las clases de música también han formado parte de la estrategia.

Puesta pa’l festejo

El sencillo “Fresh”, con ritmos urbanos fusionados con sonidos tropicales, es una propuesta para celebrar.

“Lo que invita es a moverse en libertad, al disfrute, a que la gente entienda que la música en esencia tiene un efecto liberador, de alegría, cuando tú te rindes a ella, más allá de si sabes o no sabes bailar, no importa”. El video musical se filmó en Aibonito e incluye a la coreógrafa Jacky Ramos entre sus talentos.

“Jacky Ramos es para mí una de las mejores bailarinas de salsa que tiene Puerto Rico. Es instructora, maestra de salsa por muchos años y se ha destacado por enseñar no solamente el estilo de mujer, sino también el estilo de hombre”, describió. “Y quiero romper con esos estereotipos de pensar que el arte le pertenece a un sector específico, ya sea por género o por edad. El arte es sinónimo de libertad, de expresión, y de provocar emociones”, resaltó, y compartió que “existe la posibilidad de que hagamos ‘Fresh’ en versión salsa”.

Los proyectos musicales seguirán sumándose a su agenda. “Estamos trabajando un EP. Tengo una maqueta hecha hace más de cinco años. Hay un sinnúmero de canciones que están ya trabajadas. Yo espero para abril que podamos presentarles el proyecto musical Filippetti”. Las intenciones no alterarán su compromiso como actriz, ni uno de sus más recientes, el de presentadora radial en el programa “El bello y la bestia” (SalSoul 99.1), que coanima junto con Joel “El Intruder”.

“La oportunidad de hacer radio ahora mismo en SalSoul ha sido una carta que me ha venido bien, porque la gente dice, ‘es actriz, comediante, hace teatro, televisión, está haciendo música’. Sí, se puede, con mucha disciplina, consistencia, con mucho respeto, se puede incursionar en diferentes áreas si así tú te lo propones, si trabajas, si lo luchas, se puede. Yo quiero inspirar a otras personas a que también lo hagan, a que trabajen por sus sueños. No escuchen a la gente que no tiene el valor de luchar por sus sueños”.

Enamorada

La actriz confesó que está viviendo una etapa de gran felicidad en asuntos del corazón, pero prefirió reservar el nombre de su ilusión amorosa.

“Sí, hay alguien en mi vida”, confesó risueña. “Yo he preferido mantenerlo en privado porque la estoy pasando tan y tan bien, que he sido bien celosa con compartir esa parte íntima de mi vida. En estos momentos me siento bien feliz. Estoy sumamente agradecida con Dios de traer a mi vida personas que yo de verdad necesito y que me valoran muchísimo”, expresó con marcada alegría.

“Pero por el momento… Cuando lo sienta, lo compartiré con mis fanáticos, que son tan lindos y yo sé que se gozan mis alegrías y sufren mis tristezas. Pero por el momento, lo he mantenido calladita; la guardo con mucho recelo esa etapa de mi vida tan bonita que estoy viviendo y estoy disfrutando a plenitud”, reiteró, y a preguntas sobre su profesión, solo se limitó a decir que “está relacionado con el mundo del entretenimiento”.