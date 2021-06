Ponga la alarma en el reloj, porque a la 1:00 p.m., de hoy, jueves, inicia la venta de boletos para el regreso en concierto del cantautor argentino Fito Páez.

El encuentro musical será el sábado, 7 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes en Santurce, confirmó Mellado Productions.

“Un hombre con un piano” es el nombre del nuevo concierto, el cual se anticipa será uno de carácter muy íntimo. Páez repasará sus grandes éxitos en el rock, como aquellos más recientes contenidos en el álbum “La conquista del espacio”, que presentó en marzo del 2020.

Este disco le mereció el premio al “Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo (Best Latin Rock or Alternative Album), en la 63º Ceremonia de los premios GRAMMY®. Fue esta la segunda nominación del artista a los premios en 20 años de la primera con “Abre” (2000). Igualmente obtuvo tres nominaciones en la 21º entrega de los Latin GRAMMY Awards® en las categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum Pop/Rock con “La Conquista Del Espacio” y Mejor Canción Pop/Rock por “La Canción De Las Bestias”, ganando en noviembre de 2020 estas dos últimas.

PUBLICIDAD

Con estos galardones, Páez se convirtió en el segundo artista argentino en la historia de los GRAMMY AWARDS® en alzarse con un gramófono norteamericano, y se transformó en ocho veces ganador en los Latin GRAMMY Awards®, entre otros reconocimientos.

El músico se presentó en el 2015 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras, un espacio del que guarda un grato recuerdo, según reveló en entrevista con Primera Hora en octubre del año pasado.

“Fue en un teatro maravilloso, que me acuerdo que venía de una gira arrolladora, de hacer 20 conciertos, y terminé el último tema y me tiré en el escenario, como que me desmayé en el escenario (ríe), y me acuerdo que fue un concierto fantástico porque fue el final de una gira y toda la gente, comprendió y entendió ese momento. Una gran comunión”, compartió entonces.

La venta de boletos será a través de Ticketera.