El intérprete puertorriqueño de música urbana Fronti continúa marcando su ascenso con el lanzamiento del remix de “Un Kiss”, una poderosa colaboración junto a la superestrella global Ozuna. El tema es una nueva interpretación de la canción incluida originalmente en su álbum debut “El Diamond” (2025).

“Un Kiss Remix” alcanza una nueva dimensión gracias a una producción de trap refinada y dinámica a cargo de RKO, mientras Ozuna imprime su toque distintivo con un toque melódico que intensifica la fuerza de la canción.

“El tema gira en torno al deseo sin filtros, la seguridad y la actitud, con versos sólidos de Fronti que se complementan con el hook de Ozuna, creando un balance entre crudeza y sensualidad”, describe el comunicado de prensa.

El lanzamiento del tema está acompañado por un video musical que presenta a Fronti y Ozuna “rodeados de prendas, diamantes, una actitud cargada de flow y la presencia imponente de un Lamborghini naranja, ambos artistas muestran complicidad, dominando cada escena con carisma y presencia”, prosigue el escrito. La estética dinámica y meticulosamente trabajada del video “subraya la identidad lujosa, atrevida y cautivadora del proyecto, afirmando la conexión y solidez creativa entre ambos artistas”.

“Un Kiss (Remix)” y el video musical están disponibles en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Fronti reafirma su posición como uno de los talentos emergentes más prometedores de Puerto Rico tras el impacto de El Diamond. Por su parte, Ozuna continúa una racha activa de colaboraciones que demuestran su versatilidad y vigencia dentro de la música latina a nivel global.