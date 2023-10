En este mes de octubre, la salsa se ha puesto traje y corbata, y anda de paseo por Europa, en donde el histórico Gran Combo de Puerto Rico hace gira musical por ciudades de España, Italia, Francia y Países Bajos. A su vez, Gerardo Rivas, exintegrante del grupo NG2, puso a gozar a bailadores españoles y de distintas nacionalidades, cuando el sabado participó en la 18va. edición del Festival La Salsaloneta, que se llevó a cabo en el barrio La Barceloneta, en Barcelona, España.

“Un festival muy emblemático aquí en Barcelona en lo que a la salsa se refiere, entiendo yo que es el único festival en Barcelona que es de tipo salsero. Es actual y está vigente”, dijo Rivas, quien destacó que el barrio La Barceloneta es uno bien salsero y de mucha riqueza cultural.

Rivas, que meses atrás presentó su nuevo disco Dile Rivas, quedó impresionado por la energía que desplegaron de principio a fin los cerca de dos mil espectadores que se dieron cita al festival, que tiene como escenario la costa y playa de Barcelona.

“El escenario tiene una vista tremenda, con esa playa de fondo. Había salseros españoles, cubanos, colombianos, peruanos, dominicanos, argentinos y en una esquina un corillito de boricuas que la pasaron espectacular”, añadió Rivas, quien dijo que el festival honraba a los músicos puertorriqueños Tito Puente (1923-2023) en su centenario y Tito Rodríguez.

El salsero de bayamonés cantó 12 temas, varios de ellos de su producción Dile Rivas, algunos de sus éxitos con NG2; además cantó el tema Estoy como nunca en honor a Rodríguez y también cantó un tema en honor a su padre Jerry Rivas y El Gran Combo de Puerto Rico.

Rivas se presentó ante más de dos mil salsómanos españoles, cubanos, colombianos y de otras nacionalidades. ( Suministrada )

“La gente se los gozó un montón. Nos recibió muy bien y estoy muy agradecido con ese público, que nunca le bajó a la energía”, señaló.

Rivas regresa este jueves a Puerto Rico.

“Resulta que El Gran Combo anda de gira por Europa y éste miércoles van a tocar en Barcelona, así que me quedo aquí unos días y veo a los muchachos y a mi papá tocar. Regreso este jueves y salgo el viernes nuevamente, ya que el sábado vamos a tocar en Tampa, en Key Water, en el Festival At the Distric. Entonces el 21 de octubre tocamos en la Finca en Naguabo, como parte del Primer Encendido Navideño de Salsoul 99.1. Gracias a Dios la agenda sigue encendida”, dijo Rivas.