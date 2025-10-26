El premiado artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa recibió el prestigioso iHeartRadio Corazón Latino Award durante la duodécima edición del iHeartRadio Fiesta Latina, celebrado el sábado en el Kaseya Center en Miami, Florida.

El reconocimiento honra la sobresaliente contribución de Santa Rosa a través de su música y su ejemplo, “inspirando y elevando la cultura latina”, según destaca el comunicado de prensa. La exreina de belleza Dayanara Torres y Enrique Santos, talento y director creativo de iHeart Latino, tuvieron la encomienda de entregar el galardón otorgado por iHeartMedia.

Más de cuatro décadas de trayectoria respaldan el sitial de Gilberto Santa Rosa, quien cuenta con una carrera ejemplar marcada por la excelencia, la elegancia y el compromiso con su público alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

“Este reconocimiento tiene un significado muy especial porque celebra nuestra música y lo que representa para tantos de nosotros. El género de la salsa me ha permitido conectar con generaciones, culturas y corazones, y recibir este galardón, es un regalo que comparto con mi familia, mis compañeros, mis colegas, el público y mi querida isla Puerto Rico, dónde todo comenzó”, expresó emocionado Santa Rosa tras recibir el galardón.

El intérprete también encendió el escenario del evento con “Que alguien me diga”, “Conteo regresivo”, “Conciencia” y “La Agarro bajando”, entre otros éxitos.

Antes de cerrar el año, el artista ganador de un GRAMMY, cinco Latin GRAMMY y el Premio a la Excelencia de Latin GRAMMY llevará su música y estilo a Europa con la serie de conciertos especiales “Navidades con Gilberto Santa Rosa”, que recorrerá varias ciudades de España: Valencia, Vigo, Bilbao, Gijón y Madrid. “El artista promete una experiencia llena de sabor, nostalgia y alegría navideña, en un recorrido musical que celebrará la unión y el espíritu festivo que caracteriza esta época, desde Puerto Rico hasta Europa”, afirma el escrito.

Gilberto Santa Rosa se prepara, además, para celebrar San Valentín 2026 en grande con dos funciones especiales en el Coliseo de Puerto Rico, los días 14 y 15 de febrero. Pero antes, se presentará el 7 de febrero en el Hard Rock Live Hollywood-FLL y el 8 de febrero en el Kia Center en Orlando.