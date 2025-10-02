El reconocido cantante Gilberto Santa Rosa anunció una segunda función de su concierto especial de San Valentín en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La nueva fecha corresponde al domingo 15 de febrero de 2026.

El “Caballero de la Salsa” celebrará con su público por partida doble el fin de semana dedicado al amor y la amistad a través de sus conciertos el 14 y 15 de febrero.

“Agradecido con el público por el cariño y respeto que siempre me regalan, me llena de alegría poder abrir esta segunda función en casa. Quiero que todos los que me acompañen ese fin de semana vivan una experiencia única, porque vamos a celebrar el amor en grande y con la música que nos une desde siempre. ¡Camínalo!”, afirmó el artista mediante comunicado de prensa.

La venta para el público general comenzará el viernes 10 de octubre, a través de Ticketera.com. Para los clientes con tarjetas de débito o crédito Visa de FirstBank habrá una preventa exclusiva con una cantidad limitada de boletos el miércoles, 8 de octubre, a las 10:00 am y se extenderá por un periodo de 48 horas.

Bajo la producción de Rafo Muñiz para ProLat, el repertorio del concierto incluirá un recorrido por los temas más emblemáticos que han marcado la carrera del artista, así como esas baladas y boleros llenos de romanticismo que forman parte del exquisito catálogo musical de Santa Rosa.

Además de su ilusión por ambos conciertos, Gilberto Santa Rosa festeja sus nominaciones al Latin Grammy por su más reciente producción, “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, en las categorías de Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical por el tema “Ahora o Nunca”.