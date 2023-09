El amor a los zapatos de tacón alto y su inmensa pasión por crear música que lleve al mundo a bailar se convirtieron en el motor para regresar a un escenario masivo.

La cantante Gisselle celebrará sus más de 30 años de carrera artística en el espectáculo “Entre tacas y canciones”, que llevará el próximo 30 de septiembre al Coca Cola Music Hall.

La merenguera habló con Primera Hora sobre la presentación que estará preparando en el recinto ubicado en el Distrito T-Mobile en San Juan, tras más de 15 años de no cantar sus icónicos temas donde reinan el empoderamiento femenino, la sensualidad, el desahogo y el optimismo.

PUBLICIDAD

Gisselle exhortó a los fans que se pongan sus zapatos más cómodos para bailar toda la noche en su espectáculo en el Coca Cola Music Hall. ( David Villafane/Staff )

“Siento que este regreso a un escenario como este es como subir un escalón más en mi carrera; como algunos dicen, es como si hubiese llegado a las Grandes Ligas”, expresó la artista puertorriqueña, quien se dio a conocer en la década de los 90 como integrante de las agrupaciones como Kaviar y Punto G.

En cuanto a su próxima presentación, la intérprete de canciones como “Quiero estar contigo”, “Perdóname, olvídalo”, “Dame un beso” y su sencillo más reciente “Solo se vive una vez” no adelantó detalles sobre lo que debe esperar el público en la futura puesta en escena, dado que quiere dejarlo como una sorpresa.

Sin embargo, esta sí exhortó a los fans que se pongan sus zapatos más cómodos para bailar toda la noche.

“Yo soy pro-mujer, soy femenina, y este espectáculo mostrará ese lado mío. El público tendrá que saber por qué llamé el show ‘Entre tacas y canciones’ cuando lleguen al Coca Cola Music Hall”, dijo.

“A diferencia de presentaciones privadas que hago con frecuencia, esto es una producción, existe una atención a lo que se verá en tarima, la vestimenta, la coreografía, eso es algo que no todo el mundo puede hacer”, puntualizó.

Por otro lado, la cantante asegura sentir satisfacción por el momento que está viviendo este género de música tropical, que recientemente tuvo protagonismo por dos noches en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con el concierto de su colega Olga Tañón y el reencuentro de los Hermanos Rosario.

PUBLICIDAD

Además, la también empresaria asegura que este regreso a cantar en grande es un “logro” tras el fallecimiento de su padre de 81 años este agosto.

Sin embargo, la boricua expresó frustración por la falta de apoyo que tiene el merengue en las ondas radiales locales, dado que, según su perspectiva, se ha vuelto invisible.

“Antes tú escuchabas merengue donde quiera en la radio, le dedicaban espacio, pero no sé qué pasó que alguien decidió, no sé por qué, que ya no lo iban a poner más”, sostuvo.

“Sin embargo, los merengueros siempre tenemos trabajo, ya sea en una fiesta patronal, una fiesta privada, un prom, siempre nos estamos presentando, y siempre la música nuestra prende las fiestas”, agregó.

En cuanto a qué seguirá de su carrera artística, Gisselle manifestó que su amor por lanzar trabajo nuevo sigue más vivo que nunca.

“Yo siempre voy a seguir haciendo música, mientras Dios me dé salud y energía para seguir haciendo lo más que me apasiona”, apuntaló

“Uno sigue grabando temas, ya hoy día la industria ha cambiado muchísimo. Ya se trabaja de una manera diferente. Antes, anualmente se grababa un disco y eso ya no se ve; uno sigue grabando, grabando y grabando sencillos, recopilaste ocho o diez canciones y puedes sacar un ‘long-play’ ”, destacó.

Cuando este medio le preguntó a la intérprete si está para colocarse su sombrero de teatrera una vez más, tras su exitosa participación en el musical “La guagua aérea”, que se presentó en octubre del año pasado en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la boricua sostuvo que si se abriera una oportunidad el año próximo ya sea para regresar a las tablas, o la pantalla chica o grande, lo tomaría sin alguna inconveniencia.

“Yo nunca me cierro a lo que es trabajo, eso es lo que a mí me gusta”, expresó.

Los boletos para este presentación, producida por TM Entertainment, siguen a la venta a través de Ticketera.com.