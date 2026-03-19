La intérprete puertorriqueña Glou, antes conocida en el género urbano como Glory, cuenta con su primera colaboración artística en el deporte puertorriqueño a través de un “walk‑up song” (canción de entrada) creada para el pelotero Bernard Peña, miembro de Los Patrulleros de San Sebastián, Liga de Beisbol Superior Doble A.

El “walk‑up song”, titulado “Dale, Peña”, integra elementos de reguetón y “fue desarrollado como una pieza artística que combina ritmo, identidad y enfoque”, según destaca el comunicado de prensa. El estreno oficial será este viernes, 20 de marzo, en el juego de Los Patrulleros de San Sebastián durante la temporada 2026 de la Liga Doble A.

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El anuncio hecho a través de GMC World Group, LLC y The Innovative People establece que el proyecto “marca la entrada oficial de Glou al ámbito deportivo, integrando su visión artística con la identidad competitiva del atleta”. Además, revela que la colaboración “surgió de manera espontánea durante una conversación casual entre la artista y Peña, quien ha ofrecido servicios de seguridad a Glou a través de su compañía Invicto Executive Protection”.

Lo que comenzó como un comentario en tono de broma terminó convirtiéndose en una propuesta creativa concreta”, detalla la comunicación. “Bernard me dijo bromeando que algún día yo debía hacerle su canción de entrada”, explicó Glou mediante declaraciones escritas. “Esa chispa se convirtió en una idea real. Quise crear un sonido que lo representara y que acompañara su presencia en el terreno”, expresó mediante la nota de prensa, que adelanta que la iniciativa “refleja la expansión estratégica de Glou hacia nuevas plataformas creativas”.