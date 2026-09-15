Un correo electrónico “súper random” lo llevó a las montañas para cantarle a las bellezas de su Isla.

El cantante Guaynaa abraza a su niño interior tras hacer su debut en el próximo especial musical del Banco Popular, que estrena el 6 de diciembre por los principales canales de televisión de Puerto Rico y en la plataforma popular.com.

El artista llegó en días recientes al municipio de Las Piedras para participar en la emblemática producción —que cumple 34 años de transmisión ininterrumpida— destinada a honrar la diversidad natural y cultural de la Isla a través de su identidad sonora.

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Por muchos años yo viví, consumí el especial en la sala de mi casa de niño, con mi papá, con mis hermanos. Y pues ahora me toca estar en él, cantar en él, bailar en él, vivir en él" - Guaynaa

En su caso, Guaynaa tuvo la tarea de llevar su estilo a una nueva versión de “La vida campesina”, popularizada en la década de 1970 por la agrupación Haciendo Punto en Otro Son, en la que la salsa y la trova se dan la mano.

“A mí me hace muy feliz estar aquí y no solamente por el niño que vive dentro de Jean Carlos, sino también por mi familia, porque por muchos años yo viví, consumí el especial en la sala de mi casa de niño, con mi papá, con mis hermanos. Y pues ahora me toca estar en él, cantar en él, bailar en él, vivir en él. De verdad que me llena de mucha felicidad hacerlo y llegar al pueblo y a la gente a través de los televisores con una canción tan emblemática”, compartió Guaynaa en entrevista exclusiva con Primera Hora.

Para Jean Carlos Santiago Pérez, nombre de pila del cantante, formar parte de esta edición representó una “buena sorpresa”. Reconoció que dentro del circuito comercial e internacional en el que se ha movido no contemplaba esa posibilidad cercana.

“No lo veía una posibilidad remota dentro del circuito en el que me muevo. Así que me tomó por sorpresa que me hayan escogido para este especial, y contando y entendiendo a los compañeros que tengo aquí, pues me hizo muy feliz”, relató el artista. “Estoy bien contento de que haya sido a estas alturas, porque la verdad es que tengo más para dar que lo que podría tener el año pasado a nivel académico en este pedacito de música”.

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Guaynaa expresó la fortuna de compartir pantalla con una representación diversa de la música nacional y tropical, integrándose a un colectivo que busca no solo resaltar la cultura nacional, sino darle la bienvenida a la época navideña.

“Creo que hay un buen grupo de muchachos, un buen grupo de juventud que realmente se prepara y que realmente coge la música con el debido respeto y discernimiento para hacer este especial”, manifestó el cantante, destacando que mucho más que una meta personal, asume el compromiso junto a sus colegas como una responsabilidad cultural.

“Más que una presión por ejecutar bien como individuo, lo veo más como una presión por ejecutar bien como colectivo. Porque, al final del día, nosotros somos el referente del mundo en lo que a música latina se refiere. Y cosas como estas son ‘statements’ de lo que está pasando en la cultura, de dónde está el futuro de la música tropical, del futuro de la música en español”, concluyó.