El sentido el humor y el optimismo del fallecido merenguero dominicano Johnny Ventura son solo algunos de los atributos con los que Jandy, hijo del fallecido merenguero, recordará al reconocido cantante.

“Mi papá tenía un sentido del humor muy especial, y de cualquier cosa hacía reír a la gente”, mencionó durante una entrevista con Despierta América (Univisión) a la distancia, desde República Dominicana, mientras se encaminaba a la funeraria donde será velado el cuerpo de “El Caballo Mayor”. El artista falleció el miércoles a sus 81 años en la Clínica Universitaria Unión Médica de su país natal.

Jandy también compartió uno de los mayores aprendizajes que derivó del veterano cantante.

PUBLICIDAD

“Él siempre decía que la vida está llena de oportunidades, pero que generalmente la que uno anda buscando no la encuentra. Pero hay muchas más que te pueden guiar a esta que tú quieres. Que tomes cualquiera de ellas para sacarle provecho.

Por otro lado, también reveló lo difícil que ha sido asimilar la repentina muerte de su padre, en especial para la viuda, Nelly Josefina Flores.

“Mami está destruida, desconsolada, pero gracias a Dios la tenemos un poco sedadita. Sé que lo fuerte va a ser el sábado. Ahora lo estamos viendo, y lo podemos ver y todavía. Yo siento que mi papa está durmiendo”, afirmó al hacer referencia a los actos fúnebres, y expresó que su padre estaba en paz con la realidad natural de la muerte.

En vivo desde Santo Domingo, el hijo de #JohnnyVentura recuerda los mejores consejos de su padre. pic.twitter.com/NNQdZrpuIN — Despierta América (@despiertamerica) July 30, 2021

“Mi papá estaba muy claro del significado de la vida, y estaba muy claro de que todos tenemos que morir, y en ese sentido estoy seguro de que se fue en paz, que está tranquilo. Pero creo que nosotros, la familia, nunca estuvimos preparados para esto”.

El cantante mencionó que aunque solía tener una comunicación frecuente con su padre. La última vez que habló con él fue el día antes de fallecer. “Estoy grabando el reality de MasterChef Celebrity y no estaba en la casa, no pude hablar con él y de verdad que eso es lo que más me duele, que no pude despedirme de mi padre”.

En llanto, resaltó su amor por el difunto artista, y su compromiso por continuar adelante en sus planes.

“Yo lo amaba, yo lo amo. No creo que me faltó decirle nada”, dijo. “Mi papá era mi amigo, mi consejero”, añadió, y reiteró que seguirá haciendo “cosas que lo sigan llenando de orgullo a él porque yo creo que nunca lo defraudé, y no pienso defraudarlo nunca”.

Hoy se estaría realizando un velorio protocolar en el Partido Fuerza del Pueblo, la Cámara de Diputados y la Alcaldía de Distrito. El merenguero fue militante del Partido Revolucionario Dominicano y diputado y síndico (alcalde) de Santo Domingo de 1998 a 2002.