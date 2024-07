Un logro excepcional y un compromiso de trabajo en Estados Unidos fueron el motor para que Victoria Sanabria y su esposo Luis “Tito” Olivera sorprendieran a su hijo, Esteban, con el viaje de sus sueños como regalo de guaduación: una escapadita a la tierra de los vikingos, la península escandinava.

El adolescente y su madre cantautora se gozaron su expedición por distintos puntos de la península escandinava donde presenciaron la geografía singular de Estocolmo (Suecia), gozar de la amplia oferta de museos y galerías en Oslo, capital de Noruega, apreciar los hermosos paisajes del pueblito de Flåm, donde tomaron barco para presenciar por primera vez los fiordos, golfos estrechos y profundos entre montañas inmensas, y llegar hacia Bergen, la segunda ciudad más grande del país nórdico, para conocer de su rica historia.

El adolescente de 15 años pudo sacar su lado vikingo a pasear en sus vacaciones de graduación. ( Suministrada )

“¡Esto ha sido fenomenal, muchísimo mejor de lo que pensaba! Las vistas están demasiado brutales. Pensaba que iba a estar más industrializado, iba a ver más ciudad, pero me impresiona cuán conectados siguen con la naturaleza”, destacó el joven desde allá en entrevista virtual con Primera Hora al resaltar también cuán amables, y altos, son los habitantes de la región.

El guayamés expresó que su deseo de “cruzar el charco” a la región europea surgió desde pequeño, pues siempre le entusiasmó conocer la historia de los vikingos y la cultura medieval a través de las películas de fantasía. “Cuando me desarrollé comencé a jugar videojuegos como ‘God of War’, ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’, y luego me sumergí a la música que utilizaban instrumentos como el tagerhalpa y el ‘hurdy-gurdy’ (zanfona), así como cantos de guerra”, manifestó.

Por consiguiente, el joven de 15 años agradeció a sus padres por el esfuerzo de “invitarlo” a una experiencia única a semanas de iniciar una nueva etapa en su vida: iniciar estudios en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“Este viaje me ha hecho ver las cosas diferente. Desde la naturaleza, la topografía bastante diferente, influye mucho en lo que es mi inspiración. Ya cuando llegue a casa voy a componer una pieza”, aseguró el adolescente, quien aspira a dedicarse a la composición musical cinematográfica.

La boricua asegura que eso, entre otras cosas, generó la planificación de la escapada.

“La alegría de él representa la alegría de nosotros. Él está disfrutando lo que quería, pero nosotros también disfrutamos. ¡Esto ha sido una experiencia grande”, sostuvo la trovadora, quien se impresionó por la flora de la región, la calidad de la comida y la calidez de sus ciudadanos.

Sanabria resaltó que se han cautivado de la música de la región, al ver habitantes enseñarles instrumentos autóctonos como la gaita, la flauta vikinga y un tambor de mano parecido al pandero, así como escuchar piezas folclóricas.

Todas esas experiencias llevaron a la conocida “Reina de la improvisación” a sacar su talento a pasear y dejar su huella como jíbara en el pueblo de Bergen al dedicar una décima honrando los vientos e impresionantes cuerpos de agua salada de esta nación.

“Yo no sé si en estos lares algún jíbaro ha cantao, pero como aquí he llegao, lanzo el viento mis cantares. Entre fiordos y mares, rápido mi voz despega, y en la distancia se riega a través de mi garganta porque en esta tarde canta una jíbara en Noruega”, interpretó.