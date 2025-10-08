El intérprete y compositor Letra, La Tinta en Sangre promueve su más reciente sencillo, “Reencarnado”, con el que explora nuevas dimensiones sonoras y líricas.

El tema, disponible las plataformas digitales, lanza acompañado de su videoclip oficial. “Reencarnado” fusiona “su sello personal con influencias frescas que invitan a una reflexión profunda sobre renacimiento, transformación y resiliencia”, describe el comunicado de prensa. “La canción transmite un viaje íntimo de superación, donde cada verso encarna el renacer después de las sombras”, agrega.

“Con ‘Reencarnado’ quería transmitir esa fuerza interna que surge cuando ya no queda más que renacer. Ojalá cada oyente encuentre su propia luz en esta canción”, expresó el exponente urbano.

Este lanzamiento llega tras el éxito de su sencillo “Mafu”, que suena en emisoras de radio del país. El tema consolida a La Tinta en Sangre como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena musical.