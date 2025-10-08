El legendario cantautor canadiense Bryan Adams regresará a Puerto Rico con un espectáculo como parte de su gira “Roll With The Punches”. La cita musical será en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el miércoles 25 de febrero de 2026.

El evento bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents buscará brindar una noche “cargada de emoción, nostalgia y rock de alta energía”, según establece el comunicado de prensa. Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes, 10 de octubre, desde las 10:00 a.m. por Ticketera.

Con su inconfundible voz y una trayectoria de más de cuatro décadas, Bryan Adams “ha dejado una marca imborrable en la historia de la música contemporánea, estilo auténtico y una colección de himnos atemporales que han trascendido generaciones”, expone el escrito. Temas como “Summer of ’69”, “Heaven”, “Please Forgive Me” y “(Everything I Do) I Do It for You” formarán parte “de un repertorio cuidadosamente seleccionado para ofrecer una noche inolvidable”.

La gira “Roll With The Punches”, nombre inspirado en su más reciente álbum de estudio, incluye tanto sus nuevas canciones como los éxitos que han definido su legado.

El regreso de Adams a Puerto Rico apostará a “una producción de primer nivel, sonido impecable y la energía que solo un artista de su calibre puede ofrecer, el público vivirá la magia de uno de los shows en vivo más emblemáticos del rock, marcado por letras poderosas, autenticidad pura y una presencia escénica legendaria”.

La música de Bryan Adams ha alcanzado el puesto #1 en más de 40 países y ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo un Grammy, varios American Music Awards y nominaciones al Premio de la Academia (Oscar) y Globo de Oro.