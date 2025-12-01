La Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, anuncia su Concierto de Navidad: Noche de Gala, un evento diseñado para dar inicio oficialmente a la temporada festiva. La celebración tendrá lugar en el Teatro del Edificio John Will Harris y reunirá a estudiantes, egresados, facultad y artistas invitados en una velada llena de música, talento y tradición.

El concierto se celebrará este miércoles, 3 de diciembre. La antesala comenzará a las 6:00 p.m. y el evento dará inicio a las 7:00 p.m. en el Teatro del Edificio John Will Harris del Recinto Metropolitano.

La entrada será libre de costo, “reafirmando la misión de la Universidad Interamericana de ofrecer acceso a actividades culturales de alto nivel para toda la comunidad”, según se expresa en el comunicado de prensa.

La actividad contará con la participación de la reconocida cantante Karla Marie, distinguida por su carisma, su presencia escénica y su potente voz dentro de la escena musical puertorriqueña.

La antesala musical estará a cargo de la Tuna Inter Metro, dirigida por la profesora María Elena Rodríguez, que preparará el ambiente para recibir al público. La animación estará a cargo de Noelis Berríos y Rafael Enríquez, exalumno del Recinto y recordado por su participación en el programa Objetivo Fama.

El talento del Recinto Metropolitano “brillará en escena con las presentaciones de estudiantes del Programa de Música Popular, el Conjunto de Bomba y Plena, y el Conjunto A Cappella Pop & Jazz”, agrega la comunicación escrita.

La música en vivo será respaldada por una banda compuesta por estudiantes y profesores del Programa de Música Popular, entre ellos los reconocidos músicos y docentes Luis Sanz y Ricardo Pons. “Este acompañamiento resalta el compromiso del Recinto con la excelencia académica y artística, así como el apoyo cercano de sus mentores”, afirma el escrito.

A su vez, se habilitará un espacio para donativos voluntarios destinados al fondo de becas para estudiantes del Programa de Música Popular, brindando la oportunidad de apoyar directamente la formación de la próxima generación de músicos puertorriqueños.

La comunidad universitaria, los exalumnos y el público general están invitados a disfrutar de esta experiencia musical que celebra el talento local y la magia de la Navidad.